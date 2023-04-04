Korkunç görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasında! Annesini görünce yola atlayan çocuk iş makinesinin altında kaldı

Çin’de bir sokakta güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada annesini görünce bir anda yola atladı. Yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek isteyen çocuk kendisine yaklaşan iş makinesini fark etmedi. İş makinesi sürücüsü de çocuğu fark etmeyince ortaya korkunç anlar çıktı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Küçük çocuk iş makinesinin altında kalırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Küçük çocuk mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İzleyenleri tedirgin eden görüntüler sosyal medyada yüz binlerce izlenmeye ulaşmayı başardı.