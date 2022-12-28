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Tam bir felaket! 1540 derecelik erimiş metal kazanına düştü... Acı içinde kıvranarak diri diri yandı

28.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’daki bir çelik fabrikasında meydana gelen korkunç kaza dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 50 yaşındaki üç çocuk babası GK. Yeskaliev’in Taraz kentindeki bir çelik fabrikasında 1540 derecelik erimiş metal kazanına düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi ülke gündemine yerleşti. Fabrikadan alınan güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı saniye saniye yer aldı.

Tam bir felaket! 1540 derecelik erimiş metal kazanına düştü... Acı içinde kıvranarak diri diri yandı

Kazakistan’daki bir çelik fabrikasında dehşet verici bir kaza yaşandı. Elindeki metal bir çubukla içinde 1540 derecelik erimiş metalin bulunduğu kazanı tamir etmeye çalışan 50 yaşındaki GK. Yeskaliev isimli bir işçi dengesini kaybederek kazanın içine düştü. Yerel basında yer alan habere göre, “GK. Yeskaliev kızgın bir kazana düştü ve vücudu tamamen yanarak hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

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Zhambyl bölgesi acil durum departmanı nedeni henüz belirlenmemesine rağmen vakayı araştırdıklarını dile getirdi. Olayın kaza ya da ihmal olup olmadığına ilişkin ise kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan fabrika çelik

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