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  4. Korkunç kaza! Otomobil köprüden uçtu: 5 ölü

Korkunç kaza! Otomobil köprüden uçtu: 5 ölü

03.06.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza! Otomobil köprüden uçtu: 5 ölü

Alınan bilgiye göre, İbrahim Canan yönetimindeki otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA

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trafik kazası Şanlıurfa

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