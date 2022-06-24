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  4. Korkunç! Kaza sonrası aracını kontrol eden TIR şoförü, otobüsün altında kalarak öldü

Korkunç! Kaza sonrası aracını kontrol eden TIR şoförü, otobüsün altında kalarak öldü

24.06.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı TIR'ın şoförü Ekrem Mete, aracında hasar olup olmadığını kontrol etmek için yola indi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu otobüsü, Mete'ye çarptı. Otobüsün altında kalan Mete, feci şekilde hayatını kaybetti.

Korkunç! Kaza sonrası aracını kontrol eden TIR şoförü, otobüsün altında kalarak öldü

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 34 LU 6685 plakalı otomobil, Ekrem Mete’nin kullandığı 21 AH 602 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

Sürücüler, kazanın ardından araçlarını durdurdu. Mete, dorseyi kontrol etmek için TIR'dan indi. Bu sırada aynı yoldan gelen D.K.'nin kullandığı 34 FA 7547 plakalı yolcu otobüsü, Mete’ye çarptı. Otobüsün altında kalan Mete için ihbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mete’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve jandarma, yolu kontrollü kapatırken, Mete’nin cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekrem Mete’ye çarpan yolcu otobüsünün şoförü D.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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