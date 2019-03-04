Korkunç olay! Aniden çöken filin altında kaldı

Hindistan’ın Kottayam kentinde bir şahıs, baktığı file banyo yaptırırken filin altında ezilerek hayatını kaybetti. Yıkadığı filden uzanmasını isteyen bakıcı, bu sırada ayağı kayınca yere düştü ve filin altında kaldı.

BİR ANDA AYAĞI KAYDI

Görüntülerde yıkadığı filin yere uzanmasını bekleyen adamın, fil uzanırken bir anda ayağı kayıyor. Yere uzanan fil, düşen adamın üzerine oturuyor. Bir süre filin altında kalan adamın yardımına arkadaşı koşuyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Filin altından alınarak hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan dehşet anları iSe kameraya yansıdı.





