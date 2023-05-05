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  4. Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti... 3 gün sonra kötü koku gelince cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti... 3 gün sonra kötü koku gelince cansız bedeni bulundu

05.05.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın kuzeyindeki Medan şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi isimli bir kadın asansör kapısı açmaya zorladıktan sonra asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni 3 gün sonra asansör bölümünden yayılan kötü kokuyu araştırmak için gelen ekipler tarafından bulundu.

Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti... 3 gün sonra kötü koku gelince cansız bedeni bulundu

Endonezya’nın kuzeyindeki Medan şehrindeki Kualanamu Havaalanı’nda yaşanan bir olay şaşkına çevirdi. 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi isimli bir kadının cansız bedeni kötü kokunun kaynağını araştırmak için gelen ekiplerce asansör boşluğunun dibinde bulundu. Polisler olayın nedenini bulabilmek için asansörün içinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Dewi’nin asansörün tam olarak kata varmadan kapıyı zorla açtığı ve dengesini kaybederek düştüğü görüldü.

3 GÜN BOYUNCA BULUNAMADI

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Olay araştıran polisler Dewi’nin check-in yapmak için hızlı hareket ettiğini ve telefona bakarken bir anda asansörde mahsur kaldığını hissederek paniklediğini düşündüklerini söyledi. Kadının cansız bedenine 3. günün sonunda ulaşabildiği de raporlara eklendi.

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Endonezya havaalanı

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