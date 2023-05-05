Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti... 3 gün sonra kötü koku gelince cansız bedeni bulundu

Endonezya’nın kuzeyindeki Medan şehrindeki Kualanamu Havaalanı’nda yaşanan bir olay şaşkına çevirdi. 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi isimli bir kadının cansız bedeni kötü kokunun kaynağını araştırmak için gelen ekiplerce asansör boşluğunun dibinde bulundu. Polisler olayın nedenini bulabilmek için asansörün içinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Dewi’nin asansörün tam olarak kata varmadan kapıyı zorla açtığı ve dengesini kaybederek düştüğü görüldü.

3 GÜN BOYUNCA BULUNAMADI

Olay araştıran polisler Dewi’nin check-in yapmak için hızlı hareket ettiğini ve telefona bakarken bir anda asansörde mahsur kaldığını hissederek paniklediğini düşündüklerini söyledi. Kadının cansız bedenine 3. günün sonunda ulaşabildiği de raporlara eklendi.