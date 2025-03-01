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Korkunç sağlık skandalı! 208 ölü aylarca morgda kaldı: Belediye Başkanı "Bizim yetki alanımızın ötesinde"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 11:40
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Afrika ülkesi Kongo’nun başkenti Kinşasa’da skandal olay! 208 ölü morgda devlet tarafından sahiplenilmeyi bekliyor. Hastanenin çevresine kokudan adeta yaklaşılmıyor. Hastanenin müdürü duruma isyan etti.

Korkunç sağlık skandalı! 208 ölü aylarca morgda kaldı: Belediye Başkanı "Bizim yetki alanımızın ötesinde"

Kongo’nun başkenti Kinşasa’da yüzlerce ceset General Reference Hastanesi morgunda, aylarca terk edildi. Bir süre sonra bölgeyi "mide bulandırıcı kokular" sarmaya başladı. Morgda 208 kişiye ait ceset, devlet tarafından gömülmeyi bekliyor.

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DOKTOR İSYAN ETTİ

Hastanenin tıbbi müdürü, 20 Şubat tarihli raporunda bu durumun halk sağlığını tehlikeye attığını belirtti. Doktor, bu şikayetini Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini ancak hâlâ bir cevap almadığını söyledi. Doktor, durumun aciliyetine dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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BELEDİYE BAŞKANI MÜDAHALEYİ REDDETTİ

Bölge belediye başkanı ise yaşanan sorunun farkında olduklarını ancak bu durumu çözme yetkisinin kendi alanlarının dışında olduğunu belirtti. Belediye Başkanı konuşmasında, "Sorunun farkındayız, oraya gittik. Ama bu durumda belediyenin yapabileceği bir şey yok, bizim yetki alanımızın çok ötesinde." dedi. Belediye Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na müdahale çağrısında bulundu.

ÇOK CİDDİ TEHLİKE

Yetkililer, morgun normal şekilde çalıştığını, ancak elektrik kesintileri ve bir kısım cesedin aylardır morgda kalmasının soruna yol açtığını söyledi. Çürüyen cesetlerin oluşturduğu kötü koku ve sağlık tehditleri, bölge sakinleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

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