Korkunç sıçrama: Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 276 hasta ise hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 133 milyon 718 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 900 bini geçti. Vaka sayısı dünyada ilk sırada yer alan ABD'de 31 milyonu geçerken, ikinci sırayı dün 103 bin 558 yeni vaka tespit edilen Hindistan izliyor. Hindistan'ın ardından dünya genelinde vaka sayıları ve 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle rekor sayıda ölümün görüldüğü Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 336 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 205 bine yakın ölümle Meksika izliyor.

AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA DÖRDÜNCÜ OLDUK

Ancak dün Türkiye'de açıklanan verilerle, vaka sayılarıyla Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci olduk. Worldometers’ta açıklanan güncel verilerin ardından Türkiye günlük vaka sayısında ise dünyada ikinci sırada yer aldı. Günlük vaka sayısında birinci sırada Hindistan bulunuyor.