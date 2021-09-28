Korkusuz Korkak'ın Gaddar Kerim'i tanınmaz halde! Hikmet Taşdemir'i gören şaşırıyor!

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hikmet Taşdemir sinemaya ilk kez, 1971 yılında çekilen "Baba" isimli film ile adım attı. İlerleyen yıllarda oyunculuk alanında kendisini geliştiren Taşdemir birçok başarılı projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. Hikmet Taşdemir'in şimdiki halini görenler tanıyamıyor. İşte detaylar...
HİKMET TAŞDEMİR'İN SON HALİ
Hikmet Taşdemir, Natuk Baytan tarafından yönetilen ve Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alınan film Korkusuz Korkak'taki "Gaddar Kerim" rolü ile akıllara kazınmıştı. Korkusuz Korkak filminde Kemal Sunal, Aynur Akkum, ve Ayşin Atav gibi oyuncularla birlikte çalışan Taşdemir'i şimdilerde görenler tanıyamıyor.
HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?
2 Şubat 1942 Erzurum doğumlu Hikmet Taşdemir 79 yaşındadır. Taşdemir genç yaşlarda bazı tiyatro topluluklarında görev aldı. Birçok filmde yardımcı oyunculuk yapan Taşdemir, "Umudumuz Şaban" filmindeki "Mardinli Arif"i, "Tatar Ramazan" filminde "Cıbıl Halil"i ve "Dünyayı Kurtaran Adam" filminde "Sihirbaz" rolünü canlandırdı. Ayrıca Taşdemir, Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan "Umutsuzlar" adlı filmde parmaksız isimli kiralık katile hayat verdi.
HİKMET TAŞDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
- Küçük Ağa, 1983
- Kuruluş / Osmancık, 1987
- Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1988
- Polis, 1992
- Bizim Mahalle, 1993
- Deli Balta, 1993
- Suikast, 1993
- Hesabım Bitmedi, 1998
- Kurt Kapanı, 2000
- Bir Yıldız Tutuldu, 2002
- Beşinci Boyut, 2005
- Arka Sokaklar, 2006
HİKMET TAŞDEMİR'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
- Afacan Tatlı Bela, 1994
- Tatar Ramazan, 1990
- Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur, 1990
- Polis Görev Başında, 1990
- Kirli Oyun, 1990
- Kavgasız Yaşıyamam, 1990
- Kınalı Hanzo, 1989
- Emanet, 1988
- Kurtlar Geceyi Sever, 1988
- Yalnız Adam, 1986
- İkizler, 1985
- Çare Sende Allahım, 1984
- Kalbimdeki Acı, 1983
- Ölüme Son Adım, 1982
- Gırgır Ali, 1982
- Yol, 1982
- Dört Yanım Cehennem, 1982
- Dünyayı Kurtaran Adam, 1982
- Su, 1981
- Olmaz Olsun 1981
- Korkusuz Korkak, 1979
- Umudumuz Şaban, 1979
- Son Sabah, 1978
- Hatasız Kul Olmaz, 1977
- Akrep Yuvası, 1977
- Korkusuz Cengaver, 1976
- Silahlara Veda, 1976
- Batsın Bu Dünya, 1975
- İnsan Avcısı, 1975
- Bir Araya Gelemeyiz, 1975
- Asiye Nasıl Kurtulur, 1973
- Mahkum, 1972
- Para (film) , 1972
- Güllü, 1971
- Umutsuzlar, 1971
- Baba, 1971
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