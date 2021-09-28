Korkusuz Korkak'ın Gaddar Kerim'i tanınmaz halde! Hikmet Taşdemir'i gören şaşırıyor!

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hikmet Taşdemir sinemaya ilk kez, 1971 yılında çekilen "Baba" isimli film ile adım attı. İlerleyen yıllarda oyunculuk alanında kendisini geliştiren Taşdemir birçok başarılı projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. Hikmet Taşdemir'in şimdiki halini görenler tanıyamıyor. İşte detaylar...

HİKMET TAŞDEMİR'İN SON HALİ

Hikmet Taşdemir, Natuk Baytan tarafından yönetilen ve Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alınan film Korkusuz Korkak'taki "Gaddar Kerim" rolü ile akıllara kazınmıştı. Korkusuz Korkak filminde Kemal Sunal, Aynur Akkum, ve Ayşin Atav gibi oyuncularla birlikte çalışan Taşdemir'i şimdilerde görenler tanıyamıyor.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

2 Şubat 1942 Erzurum doğumlu Hikmet Taşdemir 79 yaşındadır. Taşdemir genç yaşlarda bazı tiyatro topluluklarında görev aldı. Birçok filmde yardımcı oyunculuk yapan Taşdemir, "Umudumuz Şaban" filmindeki "Mardinli Arif"i, "Tatar Ramazan" filminde "Cıbıl Halil"i ve "Dünyayı Kurtaran Adam" filminde "Sihirbaz" rolünü canlandırdı. Ayrıca Taşdemir, Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan "Umutsuzlar" adlı filmde parmaksız isimli kiralık katile hayat verdi.

HİKMET TAŞDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Küçük Ağa, 1983

Kuruluş / Osmancık, 1987

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1988

Polis, 1992

Bizim Mahalle, 1993

Deli Balta, 1993

Suikast, 1993

Hesabım Bitmedi, 1998

Kurt Kapanı, 2000

Bir Yıldız Tutuldu, 2002

Beşinci Boyut, 2005

Arka Sokaklar, 2006

HİKMET TAŞDEMİR'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Afacan Tatlı Bela, 1994

Tatar Ramazan, 1990

Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur, 1990

Polis Görev Başında, 1990

Kirli Oyun, 1990

Kavgasız Yaşıyamam, 1990

Kınalı Hanzo, 1989

Emanet, 1988

Kurtlar Geceyi Sever, 1988

Yalnız Adam, 1986

İkizler, 1985

Çare Sende Allahım, 1984

Kalbimdeki Acı, 1983

Ölüme Son Adım, 1982

Gırgır Ali, 1982

Yol, 1982

Dört Yanım Cehennem, 1982

Dünyayı Kurtaran Adam, 1982

Su, 1981

Olmaz Olsun 1981

Korkusuz Korkak, 1979

Umudumuz Şaban, 1979

Son Sabah, 1978

Hatasız Kul Olmaz, 1977

Akrep Yuvası, 1977

Korkusuz Cengaver, 1976

Silahlara Veda, 1976

Batsın Bu Dünya, 1975

İnsan Avcısı, 1975

Bir Araya Gelemeyiz, 1975

Asiye Nasıl Kurtulur, 1973

Mahkum, 1972

Para (film) , 1972

Güllü, 1971

Umutsuzlar, 1971

Baba, 1971

