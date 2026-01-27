Mynet Trend

Korkutan yerçekimi iddiası, O tarih gündem oldu! NASA'dan zorunlu açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarının yaptığı bir komplo teorisi paylaşımı gündem oldu. İddiaya göre 12 Ağustos'ta yerçekimi 7 saniyeliğine duracak. NASA ise bu iddianın ardından açıklama yaptı.

Instagram, TikTok ve X’te yapılan paylaşımlarda, 12 Ağustos’ta Dünya’nın yer çekiminin 7 saniyeliğine duracağı iddia edildi.

Bu iddia, 2024’te internete sızdırıldığı öne sürülen “Project Anchor” adlı gizli bir belgeye dayandırıyor. 40 milyon kişinin öleceğini öne süren bu teoriye NASA’dan resmi açıklama geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

NASA, "Dünya’nın yerçekimi 12 Ağustos 2026’da kapanmayacak. Yerçekimi, Dünya'nın toplam kütlesi tarafından belirlenir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin çekirdeğini, okyanuslarını ve atmosferini, yani tüm kütlesini kaybetmesi gerekir." diyerek iddiayı yalanladı.

