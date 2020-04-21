MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Korona günlerinde Sezen'le zirve...

Korona günlerinde Sezen'le zirve...

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle herkes evine kalmaya devam ederken, Simge, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkıyor...

Korona günlerinde Sezen'le zirve...

Simge kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini dinleyenleri ile paylaştığı YouTube kanalıyla büyük bir başarı elde etti.

Birçok sanatçının sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine verdiği konserde ünlü markaların tercihi olan Simge birçok işbirliği yaparak dönemin en dikkat çeken ve kazanan ismi oldu.

En son YouTube kanalına yüklediği Sezen Aksu'nun hit olmuş şarkılarından “Sen Ağlama”, “ Geri Dön”, “Güllerim Soldu” ve “Vay” şarkılarıyla hem twitter’da tt hem de YouTube Trend Videolar Listesine uzun süre kalmayı başararak gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
simge, sezen aksu,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri

30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Hayatta kalmak için sessiz ol! Sessiz Bir Yer 2'den yeni fragman

Hayatta kalmak için sessiz ol! Sessiz Bir Yer 2'den yeni fragman

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes’e de yaradı: 1 yıl sonra tahliye olabilecek

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Lale Başar’a Vegas’tan gururlandıran ödül!

Lale Başar’a Vegas’tan gururlandıran ödül!

Bu filmleri kaçıran üzülür! İşte 30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri...

30 yaşından önce izlemeniz gereken Netflix filmleri

Lady Gaga, Gucci ailesini anlatan suç filminde rol alacak

Efsane ailenin anlatıldığı suç filminde rol alacak

Ercan Saatçi ve Hüsnü Şenlendirici'den karantina düeti

Ercan Saatçi ve Hüsnü Şenlendirici'den karantina düeti

Friends'in özel bölümü çekildi

Friends'in özel bölümü çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.