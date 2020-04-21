Korona günlerinde Sezen'le zirve...

Simge kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini dinleyenleri ile paylaştığı YouTube kanalıyla büyük bir başarı elde etti.

Birçok sanatçının sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine verdiği konserde ünlü markaların tercihi olan Simge birçok işbirliği yaparak dönemin en dikkat çeken ve kazanan ismi oldu.

En son YouTube kanalına yüklediği Sezen Aksu'nun hit olmuş şarkılarından “Sen Ağlama”, “ Geri Dön”, “Güllerim Soldu” ve “Vay” şarkılarıyla hem twitter’da tt hem de YouTube Trend Videolar Listesine uzun süre kalmayı başararak gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

