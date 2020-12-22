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Koronavirüs aşka engel olmadı! Pandemiye inat 2020 yılında dünya evine giren ünlü isimler

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşka engel olmadı! Pandemiye inat 2020 yılında dünya evine giren ünlü isimler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dalgalar halinde devam ederken 2020 yılının başından itibaren ünlü isimler hayatlarında değişik yapmaya başladı. Mart ayında koronavirüs vakasının ilk defa görüldüğü ülkemizde ünlü isimler “Evde kal” etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Katı karantina kurallarına uyan isimler normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bir nebzede olsa kendi dünyalarına döndü.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Son günlerde koronavirüse ilişkin mutasyon haberlerinin gelmesiyle beraber panik dalgası hakim olmaya başladı. 2020 yılının son günlerinde hayatımızı adeta tepetaklak eden senenin sanat dünyasındaki bilançosunu çıkarttık. İşte koronavirüs dinlenmeden 2020 yılında dünya evine giren ünlü isimler...

GUPSE ÖZAY-BARIŞ ARDUÇ

GUPSE ÖZAY

Sevilen oyuncular Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırdı. Temmuz ayında Çeşme’de yapılan sade bir nikah töreniyle dünya evine giren ünlü çift törenlerine katılımcı davet etmedi. Sonbaharda evlenmeyi planlayan ikili ani bir kararla yaz aylarında Çeşme’de nikahlarını organize etti.

SONGÜL ÖDEN- ARMAN BIÇAKÇI

songül öden

41 yaşındaki başarılı oyuncu Songül Öden 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Arman Bıçakçı ile evlendi. Temmuz aylarında kır düğünü şeklinde organize edilen nikha törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

SONER SARIKABADAYI- CAMELO LOPEZ

SONER SARIKABADAYI

Soner Sarıkabadayı 2015 yılında ‘Tarifi Zor’ adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 8,5 aylık hamile olan sevgilisiyle Ekim ayında nikha masasına oturan ünlü sanatçı birkaç gün sonra ise oğlu Hasan’ı kucağına aldı.

CANSEL ELÇİN-ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

cansel elçin

Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar dizileriyle popülerliğe kavuşan Cansel Elçin Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile hayatını birleştirdi. Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yayınlayan çift sevenlerini mutlu etmeyi başardı.

GİZEM GÜVEN- CANER TURP

gizem güven

Sihirli Annem ve Selena dizilerinde çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Gizem Güven hayatını futbolcu Caner Turp ile birleştirdi. Şimdilerde kendine ait bir Youtube kanalı bulunan ve sık sık paylaşım yapan Güven, Eylül ayında evlendi.

DİDEM BALÇIN-CAN AYDIN

DİDEM BALÇIN

Atv’deki Kuruluş Osman dizisinde ‘Selcan Hatun’ rolünü canlandıran Didem Balçın, diziyle birlikte tiyatroyu bir arada götürmeyi başaran ünlü isimlerden Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturdu. Yaz aylarında evlenmeyip düşünen çift sürpriz bir kararla karantina günlerinde dünya evine girdi.

MERVE ÖZBEY-KENAN KOÇAK

MERVE ÖZBEY

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir beraberlik yaşadığı iş insanı Kenan Kolçak ile pandemi öncesinde görkemli bir düğünle evlendi. Merve Özbey’in düğününe sanat dünyasının sevilen isimleri katıldı. Anne olmak için gün sayan Özbey kızlarının adını Elif Özüm olarak açıkladı.

EMRE KARAYEL- GİZEM DEMİR

emre karayel

Ünlü oyuncu Emre Karayel 8 yıldır beraber olduğu mimar sevgilisi Gizem Demir ile Kasım ayında evlendi. Sade bir nikah töreniyle dünya evine giren çift pandemi önlemlerini de ihmal etmedi.

KAAN BOŞNAK- BAŞAK CEYLAN TORUN

kaan boşnak

Yüzyüzeyken Konuşuruz isimli müzik grubuyla ünlenen Kaan Boşnak Nisan ayında hayatını reklamcı ve organizatör Başak Ceylan Torun'la birleştirdi.

TAYFUN DUYGULU- TUĞÇE DUYGULU

tayfun duygulu

90’lı yılların pek çok hit şarkısına imza atan şarkıcısı Tayfun Duygulu Kasım ayında evlendi.

ALİ YAĞCI-BAŞAK ÖZEN

ali yağcı

Oyuncu Ali Yağcı, uzun süredir beraberlik yaşadığı Başak Özen ile Kasım ayında evlendi. Erkenci Kuş dizisiyle popülerliğe kavuşan sanatçı kendisi gibi oyuncu olan Başak Özen’le nikah masasına oturdu. Çift sade bir nikah töreni tercih etti.

BEGÜM BİRGÖREN- MEHMET CEMİL

begüm birgören

Oyuncu Begüm Brigören Eylül ayında 1,5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile evlendi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikaha pandemi kuralları gereği çiftin şahitleri ve yakın dostları katıldı.

TUĞÇE ÖZBUDAK-MELİKHAN KILIÇARSLAN

tuğçe özbudak

İşte Benim Stilim yarışmacı ile tanınan ve Adanalı dizisinde bir dönem Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu.

EZGİ AVCI- NEMANJA DJURISIC

ezgi avcı

2013 Miss Turkey Güzeli Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Nemanja Djurisic ile Bodrum’da evlendi. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic’in Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

SERKAN ŞENALP- ESENGÜL YILMAZ

SERKAN ŞENALP

Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp, bir süredir aşk yaşadığı Esengül Yılmaz ile evlendi. İkili, koronavirüs sebebiyle önlemlerini alarak, sadece iki şahidin katıldığı sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi.

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