Koronavirüs aşka engel olmadı! Pandemiye inat 2020 yılında dünya evine giren ünlü isimler

41 yaşındaki başarılı oyuncu Songül Öden 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Arman Bıçakçı ile evlendi. Temmuz aylarında kır düğünü şeklinde organize edilen nikha törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

Sevilen oyuncular Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırdı. Temmuz ayında Çeşme’de yapılan sade bir nikah töreniyle dünya evine giren ünlü çift törenlerine katılımcı davet etmedi. Sonbaharda evlenmeyi planlayan ikili ani bir kararla yaz aylarında Çeşme’de nikahlarını organize etti.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Son günlerde koronavirüse ilişkin mutasyon haberlerinin gelmesiyle beraber panik dalgası hakim olmaya başladı. 2020 yılının son günlerinde hayatımızı adeta tepetaklak eden senenin sanat dünyasındaki bilançosunu çıkarttık. İşte koronavirüs dinlenmeden 2020 yılında dünya evine giren ünlü isimler...

Atv’deki Kuruluş Osman dizisinde ‘Selcan Hatun’ rolünü canlandıran Didem Balçın, diziyle birlikte tiyatroyu bir arada götürmeyi başaran ünlü isimlerden Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturdu. Yaz aylarında evlenmeyip düşünen çift sürpriz bir kararla karantina günlerinde dünya evine girdi.

Sihirli Annem ve Selena dizilerinde çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Gizem Güven hayatını futbolcu Caner Turp ile birleştirdi. Şimdilerde kendine ait bir Youtube kanalı bulunan ve sık sık paylaşım yapan Güven, Eylül ayında evlendi.

Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar dizileriyle popülerliğe kavuşan Cansel Elçin Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile hayatını birleştirdi. Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yayınlayan çift sevenlerini mutlu etmeyi başardı.

Soner Sarıkabadayı 2015 yılında ‘Tarifi Zor’ adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile evlendi. 8,5 aylık hamile olan sevgilisiyle Ekim ayında nikha masasına oturan ünlü sanatçı birkaç gün sonra ise oğlu Hasan’ı kucağına aldı.

MERVE ÖZBEY-KENAN KOÇAK

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir beraberlik yaşadığı iş insanı Kenan Kolçak ile pandemi öncesinde görkemli bir düğünle evlendi. Merve Özbey’in düğününe sanat dünyasının sevilen isimleri katıldı. Anne olmak için gün sayan Özbey kızlarının adını Elif Özüm olarak açıkladı.

EMRE KARAYEL- GİZEM DEMİR

Ünlü oyuncu Emre Karayel 8 yıldır beraber olduğu mimar sevgilisi Gizem Demir ile Kasım ayında evlendi. Sade bir nikah töreniyle dünya evine giren çift pandemi önlemlerini de ihmal etmedi.

KAAN BOŞNAK- BAŞAK CEYLAN TORUN

Yüzyüzeyken Konuşuruz isimli müzik grubuyla ünlenen Kaan Boşnak Nisan ayında hayatını reklamcı ve organizatör Başak Ceylan Torun'la birleştirdi.

TAYFUN DUYGULU- TUĞÇE DUYGULU

90’lı yılların pek çok hit şarkısına imza atan şarkıcısı Tayfun Duygulu Kasım ayında evlendi.

ALİ YAĞCI-BAŞAK ÖZEN

Oyuncu Ali Yağcı, uzun süredir beraberlik yaşadığı Başak Özen ile Kasım ayında evlendi. Erkenci Kuş dizisiyle popülerliğe kavuşan sanatçı kendisi gibi oyuncu olan Başak Özen’le nikah masasına oturdu. Çift sade bir nikah töreni tercih etti.

BEGÜM BİRGÖREN- MEHMET CEMİL

Oyuncu Begüm Brigören Eylül ayında 1,5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile evlendi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikaha pandemi kuralları gereği çiftin şahitleri ve yakın dostları katıldı.