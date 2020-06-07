Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

İngiltere'de Premier Lig de dahil, tüm profesyonel liglerdeki bütün karşılaşmalar en az 3 Nisan'a dek ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "tıbbi tavsiyeler ve günün koşullarına bağlı olarak" maçların 4 Nisan'da yeniden başlayacağı belirtildi.

Alt klasman liglerini kapsayan EFL ise 3 Nisan tarihinde ligleri başlatmayı umuyor.

Yapılan açıklamada, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin virüs kapmış olmasına da atıf yapıldı, iki isme de hızlı bir iyileşme süreci dilendi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra, Arsenal'in İngiltere Premier Ligi'nde Cumartesi günü Brighton'la oynayacağı karşılaşma ertelenmişti.

37 yaşındaki Arteta, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada kendisini kötü hissetmesinin ardından koronavirus testi yaptırdığını, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Arteta, "Çalışmama izin verildiğinde görevime döneceğim" dedi.

Arsenal antrenman tesislerini kapattı. Yakın geçmişte Mikel Arteta'yla temas kuranlardan kendilerini karantinaya almaları istendi.