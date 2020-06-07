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Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

07.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de Premier Lig de dahil, tüm profesyonel liglerdeki bütün karşılaşmalar ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, en erken 4 Nisan'da başlayacak olan karşılaşmaların, yeniden başlamasının "tıbbi tavsiyeler ve günün koşullarına bağlı olacağı" belirtildi.

Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

İngiltere'de Premier Lig de dahil, tüm profesyonel liglerdeki bütün karşılaşmalar en az 3 Nisan'a dek ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "tıbbi tavsiyeler ve günün koşullarına bağlı olarak" maçların 4 Nisan'da yeniden başlayacağı belirtildi.

Alt klasman liglerini kapsayan EFL ise 3 Nisan tarihinde ligleri başlatmayı umuyor.

Yapılan açıklamada, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin virüs kapmış olmasına da atıf yapıldı, iki isme de hızlı bir iyileşme süreci dilendi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra, Arsenal'in İngiltere Premier Ligi'nde Cumartesi günü Brighton'la oynayacağı karşılaşma ertelenmişti.

37 yaşındaki Arteta, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada kendisini kötü hissetmesinin ardından koronavirus testi yaptırdığını, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Mikel Arteta

Arteta, "Çalışmama izin verildiğinde görevime döneceğim" dedi.

Arsenal antrenman tesislerini kapattı. Yakın geçmişte Mikel Arteta'yla temas kuranlardan kendilerini karantinaya almaları istendi.

Chelsea takımı ve teknik heyeti de karantina altında

Chelsea de, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bu gelişme sonrası Chelsea takımı ve teknik heyeti karantinaya alındı.

Chelsea de Cumartesi günü İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa'yla karşılaşacaktı.

Daha önce Premier Lig'de hafta sonu karşılaşmaların oynanacağı ancak İngiltere hükümetinin gelecekte maçları süresiz ertelemeyi de değerlendirdiği bildirilmişti.

Premier Lig'de Çarşamba günü oynanması gereken Manchester City-Arsenal maçı da koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy'nin, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı açıklandı.

Leicester City'nin üç oyuncusu da halen karantina altında.

Callum Hudson-Odoi

Spor dünyasında son gelişmeler

Koronavirüs nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), üyesi 55 federasyonun yetkililerini günü video konferansa çağırdı.

Avrupa'da son olarak Fransa Futbol Federasyonu da ülkedeki tüm karşılaşmaları süresiz erteledi.

ABD'de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nden (NBA) sonra Ulusal Hokey Ligi (NFL) de tüm maçları süresiz erteleme kararı aldı. Ulusal Beyzbol Ligi (MBL) maçları da ilk etapta iki hafta ertelendi.

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı olan Australya Grand Prix'si için de erteleme kararı çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayıldı.

11 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

İstatistik sitesi Worldometers'a göre 13 Mart Cuma günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 134 bini aştı, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı.

İngiltere'de şu ana kadar Covid-19 hastalığı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bilinen vaka sayısı ise 590.

Koronavirüs

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