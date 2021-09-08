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Koronavirüs karantinasında herkes kilo aldı! Değişimi sosyal medyada şaşkınlık yarattı

08.09.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan Kiki ismindeki sosyal medya kullanıcısı, koronavirüs pandemisinde yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı. Bu değişiklik izleyicilerini hayrete düşürdü. Hatta büyük bir çoğunluk paylaşımların farklı kişilere ait olduğunu iddia etti.

Koronavirüs karantinasında herkes kilo aldı! Değişimi sosyal medyada şaşkınlık yarattı

Koronavirüs pandemisinde evde geçirilen karantina sürecinde pek çok kişi alışkanlıklarını değiştirdi. Mutfakta daha fazla zaman geçirme ve hareketsiz yaşam beraberinde fazla kiloları da getirdi. Ancak Londra’da yaşayan Kiki adındaki TikTok kullanıcısı, pandemi sırasında diyet ve egzersiz programı ile fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuştu.

Aslında kilo verme serüvenine bir erkek arkadaşı nedeniyle başladığını söyleyen Kiki, yaşadığı değişimden memnun olduğunu ve bu durumun kendisine öz güven kazandırdığını ifade etti.

SIRRINI AÇIKLAMADI

öncesi

Değişimine dair yaptığı paylaşımda 2019 yılının Aralık ayında o dönemdeki sevgilisiyle dışarı çıktığı bir fotoğrafı yayınladı.

sonrası

Pandemiyle birlikte evde tek başına karantina yaptığını belirten Kiki, spor yaptığı anları yayınlamayı da ihmal etmedi. Süreç içinde ne kadar kilo kaybettiğini açıklamayan Kiki, takipçilerine diyet ve spor programı hakkında tüyolarını vereceğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tiktok pandemi
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