Koronavirüs krizi sırasında doğan üçüzler ventilatöre bağlandıktan sonra iyileşti

İngiltere’de yaşanan olayda Anne Bethany Singh ve baba Kay Singh, doğumdan sonra üçüzlerinden ayrılmak zorunda kaldı ve koronavirüs riski nedeniyle günlerce bebeklerini göremedi.

Artık evlerinde olan Arjun ismindeki erkek bebekle Kiren ve Kitty ismindeki kız bebekler, kendi başlarına sorunsuz bir şekilde nefes alıp verebiliyorlar. 33 yaşındaki baba Kay, bebeklerinin gerçek bir mucize olduğunu söyleyerek “Başlarda bir bebek istemiyorduk, sonra üçüzümüz olacağını öğrendik. Bu, inanılmazdı. Doğum sırasında hayatları tehlikedeydi ve pandeminin ortasında doğdular” dedi.

Anne Bethany doğumdan sonra tedavi altına alınırken, solunum zorluğu çeken bebekler ventilatöre bağlandı. Baba Kay ise, doğumda eşinin yanında olamamaktan dolayı üzgün olduğunu, koronavirüs nedeniyle bebeklerini tek tek ziyaret edebildiklerini, bu nedenle doğumdan sonra aile olarak gerçekten bir arada bulunamadıklarını söyleyerek “Doğduktan sonra bebeklerimizi öpemedik ve bu çok zordu. Çok stresli ve zor birkaç hafta geçirdik. Onları istediğimiz gibi öpemediğimiz için üzgündük” dedi.