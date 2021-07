Aşı karşıtı adamın son sözleri yürek burktu: Keşke zamanı geri alabilseydim

34 yaşındaki Matthew Keenan, Kovid-19'a yakalanıp çok kötü duruma gelene kadar aşıya şüpheyle bakan biriydi.

Doktorun izin alarak paylaştığı bu çaresiz durumu ise oldukça dikkat çekiciydi. Oksijen aldığı görülen Matthew'in, bu karesi çekildikten birkaç hafta sonra durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

''Matthew hikayesini paylaşmamı kabul etti'' diyen doktor, Matthew Kovid'e yakalanana kadar aşıya şüpheyle bakan biri. En hasta hastalarımız aşısız ve 40 yaşın altında. Lütfen hayatınızı kurtarın. Matthew hayatı için savaşıyor, ayrıca bir futbol koçu ve bir baba olarak tanımlamıştı. Doktor, aşı karşıtları nedeniyle söz konusu Tweet'i gizlemek zorunda kalmıştı.

Matthew, has agreed for me to share his story. 34, footie coach & dad. Self-confessed vaccine skeptic until he caught Covid,if he could turn back time he would. Our sickest patients are unvaccinated & under 40. Matthew is fighting for his life..save yours #GetVaccinated #GrabAJab pic.twitter.com/76UpG980xO