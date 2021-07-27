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  4. Aşı karşıtı adamın son sözleri yürek burktu: Keşke zamanı geri alabilseydim

Aşı karşıtı adamın son sözleri yürek burktu: Keşke zamanı geri alabilseydim

27.07.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Bradford kentinde yaşayan ve bir süredir koronavirüs tedavisi gören İngiliz, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hasta olmadan önce aşı olmayı reddeden İngiliz ölümünden bir kaç saat önce "Zamanı geri alabilmeyi ve aşı olabilmeyi çok isterdim'' dedi.

Aşı karşıtı adamın son sözleri yürek burktu: Keşke zamanı geri alabilseydim

34 yaşındaki Matthew Keenan, Kovid-19'a yakalanıp çok kötü duruma gelene kadar aşıya şüpheyle bakan biriydi.

Doktorun izin alarak paylaştığı bu çaresiz durumu ise oldukça dikkat çekiciydi. Oksijen aldığı görülen Matthew'in, bu karesi çekildikten birkaç hafta sonra durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

SON FOTOĞRAFINI DOKTORU PAYLAŞTI

''Matthew hikayesini paylaşmamı kabul etti'' diyen doktor, Matthew Kovid'e yakalanana kadar aşıya şüpheyle bakan biri. En hasta hastalarımız aşısız ve 40 yaşın altında. Lütfen hayatınızı kurtarın. Matthew hayatı için savaşıyor, ayrıca bir futbol koçu ve bir baba olarak tanımlamıştı. Doktor, aşı karşıtları nedeniyle söz konusu Tweet'i gizlemek zorunda kalmıştı.

''AŞI OLMAYI İSTERDİM''

Hasta olana ve oksijen tüpüne bağlı olana kadar aşıya karşı şüpheyle yaklaşan İngiliz'in öldürücü virüsü kaptıktan sadece haftalar sonra trajik bir şekilde öldüğü bildirildi. Matthew Keenan'ın ölmeden önce arkadaşlarına ''Zamanda geri gidebilmeyi ve aşı olmayı isterdim'' dediği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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