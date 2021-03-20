Koronaviruse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber! Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

Başarılı oyuncu Ali Sunal'ın yaptırmış olduğu koronavirüs testi önceki günlerde pozitif çıkmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ali Sunal'ın durumu birden ağırlaşmış ve daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Peki Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

ALİ SUNAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? İŞTE SON DURUMU...

Müzisyen Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızları Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa bir süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın arkasından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Aynı zamanda Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de korona testlerinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Son gelen haberlere göre Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Sunal hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil.

