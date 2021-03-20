MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronaviruse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber! Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

Koronaviruse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber! Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

20.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Ali Sunal'ın koronavirüs testi önceki günlerde pozitif çıkmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ali Sunal, durumu birden ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Peki Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl? İşte Ali Sunal'ın son durumu...

Koronaviruse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber! Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

Başarılı oyuncu Ali Sunal'ın yaptırmış olduğu koronavirüs testi önceki günlerde pozitif çıkmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ali Sunal'ın durumu birden ağırlaşmış ve daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Peki Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

ALİ SUNAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? İŞTE SON DURUMU...

Müzisyen Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızları Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa bir süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın arkasından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Aynı zamanda Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de korona testlerinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Son gelen haberlere göre Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Sunal hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı!Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı!
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ali Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Ünlü model Emily Ratajkowski doğum anını paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu! Doğum anını paylaştı

Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu? Hande Erçel o soruyu duymazdan geldi

Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu?

Saba Tümer ilk kez anlattı: 'Babam uçakta kaçırılınca yaptıklarım herkesi şok etti'

Saba Tümer: Babam kaçırılınca gazeteyle tanıştım

Songül Karlı'nın yeni imajı herkesi şaşırttı! 'Songül Karlı'ya ne oldu?' yorumları geldi..

Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı!

Ünlü isimlerden 'İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki!

'Gün aydın değil! Ne kadın ne erkek ne de...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın annesi İran'a gitti: Mina’nın yanında olmam gerek

Mina Başaran'ın annesi İran'a gitti: Yanında olmam gerek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.