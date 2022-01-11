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Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

11.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması, takipçilerini endişelendirdi.

Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra YouTube'da sunduğu bahis programıyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Sarıoğlu'nun herhangi bir paylaşımda bulunmaması, takipçilerini korkuttu.

''HANDE ÖLDÜN MÜ?''

Koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra sırra kadem basan Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri, ''Hande öldün mü?'', ''Hande Hanım iyi misiniz?'' ve ''Neden hiç paylaşım yapmıyor. Bir terslik var'' gibi yorumlarda bulundu.

Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

Programdaki partneri Ertan Süzgün' ün de Hande Sarıoğlu'nun yer aldığı herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden olmuştu.

Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

Kariyerine dijital mecralarda devam etmek isteyen Sarıoğlu, şimdilerde YouTube'da bahis programı sunuyor.

Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''


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