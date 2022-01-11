Koronavirüse yakalanan Hande Sarıoğlu sevenlerini korkuttu! ''Hande Hanım iyi misiniz?''

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra YouTube'da sunduğu bahis programıyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Sarıoğlu'nun herhangi bir paylaşımda bulunmaması, takipçilerini korkuttu.

''HANDE ÖLDÜN MÜ?''

Koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra sırra kadem basan Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri, ''Hande öldün mü?'', ''Hande Hanım iyi misiniz?'' ve ''Neden hiç paylaşım yapmıyor. Bir terslik var'' gibi yorumlarda bulundu.

Programdaki partneri Ertan Süzgün' ün de Hande Sarıoğlu'nun yer aldığı herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden olmuştu.

Kariyerine dijital mecralarda devam etmek isteyen Sarıoğlu, şimdilerde YouTube'da bahis programı sunuyor.



