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Koronavirüsten yoğun bakımda kalmıştı! Cimilli İbo'dan kahreden haber

28.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene koronavirüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırıldı. Durumu kritik olduğu bilinen Karadenizli sanatçının tedavi işlemleri devam ediyor.

Koronavirüsten yoğun bakımda kalmıştı! Cimilli İbo'dan kahreden haber

Karadeniz'in sevilen sanatçıların İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti.

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Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu bilinen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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