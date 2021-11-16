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Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid benzetmesi!

16.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Hakan Ural, hafta başında 'Neler Oluyor Hayatta' programına dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından hayatına dair fotoğraflar paylaşan Hakan Ural'ın Gigi Hadid benzetmesi şaşırttı.

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid benzetmesi!

Koronavirüse yakalandığı için bir süre ekranlara ara veren ve dün itibariyle 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, Instagram hesabından geçmiş yıllara ait fotoğraflar paylaştı. Ural'ın Gigi Hadid benzetmesi dikkat çekti. Ünlü sunucu, çocukluktaki görüntüsünü, ABD'li seksi model Gigi Hadid'e benzetti.

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid sözleri!

Ural, çocukluk ve gençlik yıllarından çeşitli kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid sözleri!

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid sözleri!

Hakan Ural, 2016 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam güzeli annesi Ceyhan Cem'i de andı.

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid sözleri!

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid sözleri!


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Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid Hakan Ural
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