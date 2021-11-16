Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan şaşırtan Gigi Hadid benzetmesi!

Koronavirüse yakalandığı için bir süre ekranlara ara veren ve dün itibariyle 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, Instagram hesabından geçmiş yıllara ait fotoğraflar paylaştı. Ural'ın Gigi Hadid benzetmesi dikkat çekti. Ünlü sunucu, çocukluktaki görüntüsünü, ABD'li seksi model Gigi Hadid'e benzetti.

Ural, çocukluk ve gençlik yıllarından çeşitli kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Hakan Ural, 2016 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam güzeli annesi Ceyhan Cem'i de andı.



