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  4. Koronavirüsü atlattıktan sonra fenalaşan Hazal Kaya hastanelerde boş yer bulamadı

Koronavirüsü atlattıktan sonra fenalaşan Hazal Kaya hastanelerde boş yer bulamadı

13.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, koronavirüsü yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşamaya başladı. Sette rahatsızlandığı için hastaneye götürülmek istenen oyuncu acil serviste yer bulamadı. Yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu "Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum. Gerçekten çok zor" dedi.

Koronavirüsü atlattıktan sonra fenalaşan Hazal Kaya hastanelerde boş yer bulamadı

Bir çocuk annesi Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Evde gördüğü tedavi sonrası virüsü yenen oyuncu setlere geri döndü. Ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Kaya, sette fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Artan vakaların ardından hiçbir hastanede yer bulamayan oyuncu, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

"BÜTÜN HASTANELERİN ACİLLERİ DOLU"

Instagram hesabından konu hakkına açıklama yapan Hazal Kaya, "Covid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum… Gerçekten çok zor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hazal Kaya
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