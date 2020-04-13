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Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve Seda Akkul hastaneden taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 21:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve Seda Akkul hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs teşhisi konulan ve 21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, Seda Akkul'la beraber fizik tedavi için hastanede kalmaya devam ediyordu. Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve Türkiye'de bu yöntemle iyileşen ilk kişi olduğunu söylemişti.

Akkul çiftinin Koronavirüs tedavisini gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Burak ve Seda Akkul'ın taburcu olduğunu duyurdu. Burak ve Sade Akkul, hastanenin paylaştığı videoda tedavileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Akkul, Seda Akkul, koronavirüs,

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