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Koruma derneğine üyeydi... Evinde 100'den fazlası ölü çıktı!

Japonya'nın Kumamoto kentinde bir hayvanseverin evinde 100'den fazla ölü kedi bulundu. Gönüllü olarak çalıştığı belirtilen kadın, uzun süredir başkalarının kedilerini sahiplendiği öğrenildi.

Koruma derneğine üyeydi... Evinde 100'den fazlası ölü çıktı!
Çiğdem Sevinç

Japonya’nın Kumamoto kentinde hayvan severleri sarsan bir olay yaşandı. Kentin güneybatısında bulunan bir evde ve çevresinde 100’ün üzerinde kedi ölü halde bulundu. Evde yaşayan kadının, hayvan koruma alanında gönüllü olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay, bir çiftin hayvan koruma merkezine yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Çift, geçici olarak emanet ettikleri kedilerinin öldüğünü öğrendiklerinde durumu yetkililere bildirdi. Pazartesi günü polis ve bir hayvan hakları gönüllüsü eşliğinde kadının evine giren ekipler, içerde ağır manzarayla karşılaştı.

HİJYEN KOŞULLARI ÇOK KÖTÜ DURUMDA

Yapılan incelemelerde evin içinde ve çevresinde çok sayıda kedi ölüsü bulundu. Evin hijyen koşullarının da son derece kötü olduğu, çöplerin etrafa saçılmış durumda olduğu belirtildi.

Söz konusu kadının uzun süredir, bakamayacak durumda olan kişilerden kedileri sahiplendiği ancak kontrolü kaybettiği anlaşıldı. Kadın, yaşananlara kendisinin de anlam veremediğini söyledi.

Kadının bağlı olduğu gönüllü grubun temsilcisi, olaydan haberlerinin olmadığını ifade ederek kamuoyundan özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya kedi
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