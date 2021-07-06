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Koşarken yoruluyor musunuz? TikTok fenomeni formda kalmanıza yardımcı olarak kalp atış hilesini paylaştı

06.07.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Dean Scott, uzun mesafeleri yorulmadan koşmanın anahtarının kalp atış hızını belirli bir seviyede tutmak olduğunu belirtti. Spor yaparken yayınladığı videosunda Scott, kilometrelerce hiç yorulmadan koşabildiğini de sözlerine ekledi.

Koşarken yoruluyor musunuz? TikTok fenomeni formda kalmanıza yardımcı olarak kalp atış hilesini paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomen hale gelen Dean Scott, formda kalma tüyosunu takipçilerine anlattı. Onun ipuçlarını takip eden kişilerin kilometrelerce koşabileceğini ve sürekli yağ yakabileceğini söyledi.

İpucu ise oldukça basit bir formül kullanılarak çözülebilecek maksimum aerobik fonksiyon kalp atış hızınızın veya kısaca MAF'nin altında kalmak olduğunu anlattı. Bu seviyenin altında kalanların saatlerce yorulmadan koşabileceğini söyleyen Dean, insanların koşması gereken yolun bu olduğunu da sözlerine ekledi.

Koşmaktan her zaman nefret ettiğini dile getiren Scott, “Koşmak istediğiniz kadar uzağa koşmayı öğrenmek istiyorsanız, 180 sayısından yaşınızı çıkarın ve geriye kalan sayı, maksimum aerobik kalp atış hızı sayınızdır. Artık kalp atış hızı monitörlü bir fitness takip saati kullanarak, koşuya çıktığınızda bu sayının ötesine asla geçemeyeceksiniz. Bu, koşarken aerobik maksimum kalp atış hızınızı asla kaybetmeyeceğiniz anlamına geliyor” dedi.

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