Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Elon Musk’ın kendisine Tesla vereceğini düşündüğü için 420 günlük pizza yeme meydan okumasını başlattı

Elon Musk’ın kendisine Tesla vereceğini düşündüğü için 420 günlük pizza yeme meydan okumasını başlattı

24.06.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu TikTok’ta fenomen olan Kyle Young isimli bir kullanıcı oldukça dikkat çeken bir meydan okumaya imza attı. Yiyecekleri alışılmışın dışında metotlarda tüketerek dikkatleri üzerine çeken Young’un videolarına Elon Musk’ı dahil etmesi yeni bir meydan okumayı başlattı. Meydan okumaya göre, Young, 420 gün boyunca pizza yiyecek ve sonunda bir Tesla sahibi olacaktı.

Elon Musk’ın kendisine Tesla vereceğini düşündüğü için 420 günlük pizza yeme meydan okumasını başlattı

Pizza dünyanın en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak pizza yiyerek bedava bir Tesla sahibi olmak kimsenin aklına dahi gelmemiştir. TikTok fenomeni Kyle Young tam olarak akla hiç gelmeyecek bir meydan okumaya imza attı. Kyle, Elon Musk ona bir Tesla hediye eden kadar her gün bir dilim pizzayı tersten yiyeceğine yemin ederek aylar süren bir meydan okumaya başladı.

elon musk

Kyle Young’un meydan okumasını başlatmasından sonra, Tiktok'ta 'elonmuskdad' isimli bir hesap Kyle'ın videolarına yorum bırakmaya başladı. Yorumlarda da 'eğer 420 gün boyunca pizza yemeyi başarırsa' ona bir Tesla hediye edeceğini söyledi. Bu hesap üst üste 6 gün boyunca Young’un videolarına yorum atmayı sürdürdü. 17 Haziran’da hesabın kapatılması Young’ta büyük bir şaşkınlık yarattı. Young, “Hesap kapatılmış. Elon Musk değildi arkadaşlar galiba. Ama ben yemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

devam

TikTok hesabında 500 bin takipçisi bulunan Young, hala aktif olarak pizza yerken çekilen videolarını yüklemeye ve gün saymaya devam ediyor.

150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günün her saati şık bir görünüm sunan gömleklerGünün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
23 Haziran Çarşamba reyting sonuçları23 Haziran Çarşamba reyting sonuçları
Anahtar Kelimeler:
tiktok Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Efsane film serisinin yenisi çekiliyor

Efsane film serisinin yenisi çekiliyor

Dünyanın en yaşlı keskin nişancısı oldu

Dünyanın en yaşlı keskin nişancısı oldu

Potansiyel karavan alanları belirlendi! İşte o bölgeler

Potansiyel karavan alanları belirlendi! İşte o bölgeler

Efsane çizgi filme modernleştirme

Efsane çizgi filme modernleştirme

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.