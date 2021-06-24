Elon Musk’ın kendisine Tesla vereceğini düşündüğü için 420 günlük pizza yeme meydan okumasını başlattı

Pizza dünyanın en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak pizza yiyerek bedava bir Tesla sahibi olmak kimsenin aklına dahi gelmemiştir. TikTok fenomeni Kyle Young tam olarak akla hiç gelmeyecek bir meydan okumaya imza attı. Kyle, Elon Musk ona bir Tesla hediye eden kadar her gün bir dilim pizzayı tersten yiyeceğine yemin ederek aylar süren bir meydan okumaya başladı.

Kyle Young’un meydan okumasını başlatmasından sonra, Tiktok'ta 'elonmuskdad' isimli bir hesap Kyle'ın videolarına yorum bırakmaya başladı. Yorumlarda da 'eğer 420 gün boyunca pizza yemeyi başarırsa' ona bir Tesla hediye edeceğini söyledi. Bu hesap üst üste 6 gün boyunca Young’un videolarına yorum atmayı sürdürdü. 17 Haziran’da hesabın kapatılması Young’ta büyük bir şaşkınlık yarattı. Young, “Hesap kapatılmış. Elon Musk değildi arkadaşlar galiba. Ama ben yemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

TikTok hesabında 500 bin takipçisi bulunan Young, hala aktif olarak pizza yerken çekilen videolarını yüklemeye ve gün saymaya devam ediyor.



