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Koshari nasıl yapılır, hangi ülkeye aittir? İşte MasterChef Türkiye koshari tarifi...

30.09.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya mutfaklarına meraklı olan kişilere özel bir tarif hazırladık. MasterChef Türkiye’nin son bölümünde beş kıtanın beş geleneksel yemeği yarışmacıların maharetli ellerinde lezzet şölenine dönüştü. Yarışmayı ekran başından takip eden izleyiciler ise bu lezzetleri merak etmeye başladı. Dokunulmazlık oyunun belirleyici lezzeti olan Mısır’ın ulusal yemeği koshari tarifini sizler için araştırdık.

Koshari nasıl yapılır, hangi ülkeye aittir? İşte MasterChef Türkiye koshari tarifi...

Halk arasında kushari ve koshari olarak isimlendirilen bu lezzet Mısır sokaklarının vazgeçilmez parçasıdır. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir Mısır yemeği olan yemek, İtalyan, Hint ve Orta Doğu mutfak öğelerini birleştiriyor. Koshari, pirinç, makarna ve mercimekten yapılıyor, üzerine baharatlı domates sosu ve sarımsak sirkesi ekleniyor ve nohut ve çıtır kızarmış soğanla süsleniyor. Genellikle sarımsak suyu serpilerek servis edilir; sarımsak sirkesi ve acı sos isteğe bağlıdır.

KOSHARİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı erişte (düdük makarna da tercih edilebilir)
  • 3 su bardağı su
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 adet karanfil
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Mercimek ve pirinç ayrı ayrı kaplarda 30 dakika boyunca bekletilir. Bu bekletme işlemi sırasında makarna normal bir şekilde haşlanır. Süzülen makarna 1 yemek kaşığı tereyağ, tuz ve karabiber ile tatlandırılır.
  • Servis için iri doğranmış soğanlar ve ezilmiş sarımsak 1 çay bardağı sıvı yağ ile kızartılır. Kızaran soğanlar çıtır bir kıcama geldikten sonra kağıt havlu üzerine alınır.
  • Sosun yapılacağı tencereye, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı su, tuz, ezilmiş sarımsak, karanfil, beyaz sirke, domates sosu veya domates salçası ve diğer baharatlar eklenir 20-25 dakika kaynatılır.
  • Kızartılan soğanlardan kalan yağın içine 3 su bardağı su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak ve tuz eklenir. Bu karışıma son adımda haşlanan mercimek ve pirinç karışımı konulur. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirilir.
  • Bütün adımlar tamamlandıktan sonra servis aşamasına geçilir. İlk olarak mercimek ve pilav karışım tabağa konulur. Katlı bir görüntü oluşturması için makarna, sos ve çıtır soğanlar sırasıyla ilave edilir.
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Masterchef
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