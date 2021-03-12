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Kostüm asistanına hakaret etti mi? Deniz Çakır'dan açıklama geldi

12.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Kostüm asistanına hakaret etti mi? Deniz Çakır'dan açıklama geldi

'Masumiyet' dizisinde rol alan Deniz Çakır'ın sette kostüm asistanı Çağatay Görgen'e hakaret ettiği iddia edildi. Görgen, Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunurken ünlü oyuncu da sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

‘Masumiyet' dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır'ın kendisine 6 Mart'ta sette hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikayet etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, bir oyuncunun kıyafetinde karışıklık yaşandığı ve Deniz Çakır'ın kostüm asistanı Çağatay Görgen'e bağırmaya başladığı ve “Ne biçim iş yapıyorsunuz. İlk defa mı çalışıyorsunuz?” gibi ifadeler kullandığı anlatıldı.

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Yaşanan olayların ardından Deniz Çakır, Instagram hesabından ‘Yoktur başka cevabım… Olamaz da…’ başlığıyla şu açıklamayı yaptı: “İki gün önce istifasını vermiş, bölümün bitmesini bekleyen birinin ‘beni işimden etti’ sözü yalandır.

Vermeyin böyle fırsatçılara mahal… Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür. İftirayla yol yürünmez. Olmayın parçası…”

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Deniz Çakır
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