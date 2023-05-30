Kötü ve ağır koku tüm ilçeyi sardı! "Görmesek dahi yeniden geldiğini anlıyoruz"

'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, Bandırma'daki Çelebi Limanı'na geldi. 79 alıcıya ulaştırılacak olan 2900 adet gebe düve taşıyan gemi Bandırma'ya her gelişinde çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşların tepkisine yol açıyor. Gemideki canlı hayvanların kamyonlarla alıcılara taşınmasına başlandı.

Ülkenin bir çok limanında besiciler için ithal edilen canlı hayvan tahliyesi yapılmakta ancak Bandırma'da liman şehre yakın olmasından dolayı her seferinde ağır kokuyla karşılaşan Bandırma halkı bu durumdan oldukça rahatsız.



"AĞIR KOKU TÜM ŞEHRE YAYILIYOR"

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, yaptığı açıklamada, "Yine Bandırma'da uzun bir aradan sonra yine kokuyla güne uyandık. Görmüş olduğunuz gemi ile 2900 adet büyükbaş gebe düvenin Bandırma limanına geldiği bilgisine ulaştık. Daha önceki yıllarda da bu sorun sık sık karşımıza gelmekteydi bu konuda da halkımızın haklı bir tepkisi vardı. Bu sefer yine gördüğünüz gibi bulunduğumuz bölgede sizlerde şahitsiniz yine aynı şekilde kokudan çok rahatsızız. Bandırma limanı gördüğünüz gibi şehir ile iç içe bir liman bu tarz büyükbaş hayvancılık yada büyükbaş hayvanların boşaltımının aslında daha uygun koşullardaki limanlarda yapılması gerekmekte mevcut şuandaki durumdan hem bizler hem de Bandırma halkı hepimiz şikayetçiyiz görüldüğü üzere bir geminin gelmesi tüm bölgenin bu şekilde kokuyla kaplanmasına neden olmakta. Aldığımız bilgilere göre 2 veya 3 gün sonra bir geminin daha bu limana yanaşacağı ve yine bu büyükbaş hayvancılığın bu liman aracılığı ile aktarılacağı bilgisine ulaştık. Tabii ki biz yetkililerden Bandırma'yı olumsuz etkileyen bu yük aktarımının daha uygun koşullarda ki limanlara aktarılmasını talep ediyoruz. Görüldüğü gibi Bandırma'nın en güzel manzaralı yerlerinden birisinde manzarayı izlemek için duramıyoruz çünkü çok ciddi ağır bir koku var gördüğünüz gibi rüzgarla da bu tüm şehre yayılmakta" dedi.

"GÖRMESEK DAHİ KOKUSUNDAN ANLIYORUZ"

Bandırma'da yaşayan Ercan Baha Çelik isim vatandaş ise, "Bandırma'nın yerlisiyim bu bölgede yaşıyoruz. Biz artık bu geminin geldiğini gemiyi görmesek dahi kokusundan anlıyoruz. Bir kaç süredir bu gemi buraya gelmiyordu. Bandırmamız poyraz rüzgarıyla ünlü şehrimiz zaten gemi geldiği gibi kokusu bütün Bandırma'ya yayılıyor ve bu gemi gidene kadar bizler bu çok kötü kokuya maruz kalıyoruz. Tamam biliyoruz bu işlemin yapılması gerekiyor bundan da haberdarız bu hayvanların bir şekilde sevk edilmesi gerekiyor ihracat yapılması gerekiyor, ithalat yapılması gerekiyor buna da varız ama artık Bandırma limanı Bandırma'nın şehir içinde kaldı. Şehir içinde kaldığı için biz günlerce bu kokuyla yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Bizim talebimiz Türkiye üç tarafı denizlerle çevirili bir ülke bir sürü limanımız var daha uygun daha şehrin dışında kalan limanlardan sevkiyat yapılmasını talep ediyoruz halk olarak. Liman yetkililerinde biliyoruz bu konuda yapabilecekleri bir şey yok bu hayvan bu hayvanı taşıyan gemi kokuyu yayıyor ama en azından bu işlemin daha uygun yerlerde yapılmasını sağlayabilirlerse bizde halk olarak bu kokuyu çekmek zorunda kalmayız" dedi. (İHA)

