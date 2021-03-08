MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian'a aşk yaradı! Cesur pozları gündemde

Kourtney Kardashian'a aşk yaradı! Cesur pozları gündemde

08.03.2021 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kourtney Kardashian'a aşk yaradı! Cesur pozları gündemde

Kardashian-Jenner ailesinin dikkat çeken isimlerinden olan Kourtney Kardashian yatak ucunda verdiği pozlarla dikkat çekti. Son günlerde yeni aşkıyla gündem olan Kardashian'a "aşk yaradı" yorumları yağdı.

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian yeni pozlarıyla gündemde.

Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Kourtney Kardashian 113 milyon takipçisiyle yatak pozlarını paylaştı. Önce kırmızı bikinisiyle "Sanırım bir gün kaçacağım" yazan ve kıvrımlarını sergileyen Kardashian ardından ise gece pozlarıyla olay oldu.

40177218-9336585-Looking_good_While_posing_in_a_plunging_asymmetrical_top_which_s-a-4_1615161472621

Kourtney Kardashian, siyah dantelli bir sütyen ve şortuyla yatağın ucunda verdiği pozla dikkat çekti.

40177182-0-image-a-78_1615154669300
Kourtney Kardashian, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açmış ve aşk hayatında mutlu bir dönem geçirdiğini söylemişti.

40177154-0-image-a-75_1615154634934

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian'ın yaşadığı yoğun gece hayatı yakın çevresini endişelendirmeye başlamıştı.

40177162-0-image-a-74_1615154631377

ABD magazin basınındaki haberlere göre; arkadaşları, Kardashian'ın partilerden eve sabahın ilk saatlerinde döndüğünü ve ertesi gün de öğleden sonra saatlerine kadar uyuduğunu anlatmıştı. Kourtney Kardashian'ın haftanın beş gecesi dışarıda olduğu ve aslında çok da iyi tanımadığı kalabalıklarla vakit geçirdiği belirtilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler... Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Diğer Haberler

Survivor’da Barış ve Doğan neden kavga etti? 'Diskalifiye' iddiaları gündeme geldi

Survivor’daki kavganın ardından 'diskalifiye' korkusu

Georgia Harrison pandemiden kaçıp soluğu Dubai'de aldı

Yasaktan bunalınca... Bir de arkasını görün!

Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...

Camdaki Kız 'kayıt' dedi! İşte ilk kareler...

Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini izledim'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Berfu Yenenler'den 36. hafta pozu! 'Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor'

'Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor'

Serkay Tütüncü istedi Hülya Avşar poposuna vurdu

'Benimkine de vurur musunuz' deyince... Bomba anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.