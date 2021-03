Kourtney Kardashian'a aşk yaradı! Cesur pozları gündemde

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian yeni pozlarıyla gündemde.

Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Kourtney Kardashian 113 milyon takipçisiyle yatak pozlarını paylaştı. Önce kırmızı bikinisiyle "Sanırım bir gün kaçacağım" yazan ve kıvrımlarını sergileyen Kardashian ardından ise gece pozlarıyla olay oldu.

Kourtney Kardashian, siyah dantelli bir sütyen ve şortuyla yatağın ucunda verdiği pozla dikkat çekti.



Kourtney Kardashian, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açmış ve aşk hayatında mutlu bir dönem geçirdiğini söylemişti.

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian'ın yaşadığı yoğun gece hayatı yakın çevresini endişelendirmeye başlamıştı.

ABD magazin basınındaki haberlere göre; arkadaşları, Kardashian'ın partilerden eve sabahın ilk saatlerinde döndüğünü ve ertesi gün de öğleden sonra saatlerine kadar uyuduğunu anlatmıştı. Kourtney Kardashian'ın haftanın beş gecesi dışarıda olduğu ve aslında çok da iyi tanımadığı kalabalıklarla vakit geçirdiği belirtilmişti.