Kourtney Kardashian'a kızının paylaşımı sonrası eleştiri yağdı!

Kourtney Kardashian kızı Penelope ile olan ortak hesaplarında yayınlanan bir TikTok videosuyla tepki çekti.

İlişkisiyle sık sık gündeme gelen ünlü yıldız geçtiğimiz gün kızının yanında kendini tutamayıp sevgilisiyle öpüştüğü için gündem olmuştu. Kardashian şimdi de dokuz yaşındaki kızı Penelope'nin takma tırnak takması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Videoyu eleştirenlerden biri, "Vay be, bu yaştaki çocuklar ne halde" yorumunda bulundu. Bir başka takipçi ise "Ciddi misin?" diyerek tepki gösterdi.

Bazı takipçiler ise bu eleştirilerin abartı olduğu görüşündeydi.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? Çocuklara bu tarz işlemleri doğru bulmuyorum Heveslenmiş, yapmış! Sorun görmüyorum



