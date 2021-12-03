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Kourtney Kardashian'a kızının paylaşımı sonrası eleştiri yağdı!

03.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian, Jenner-Kardashian ailesinin son dönem en çok konuşulan isimlerinden. Kourtney Kardashian son olarak kızının tırnakları yüzünden eleştirilerle gündeme geldi.

Kourtney Kardashian'a kızının paylaşımı sonrası eleştiri yağdı!

Kourtney Kardashian kızı Penelope ile olan ortak hesaplarında yayınlanan bir TikTok videosuyla tepki çekti.

İlişkisiyle sık sık gündeme gelen ünlü yıldız geçtiğimiz gün kızının yanında kendini tutamayıp sevgilisiyle öpüştüğü için gündem olmuştu. Kardashian şimdi de dokuz yaşındaki kızı Penelope'nin takma tırnak takması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Kourtney Kardashian bu sefer de kızının yanında rahat durmadıKourtney Kardashian bu sefer de kızının yanında rahat durmadı

Videoyu eleştirenlerden biri, "Vay be, bu yaştaki çocuklar ne halde" yorumunda bulundu. Bir başka takipçi ise "Ciddi misin?" diyerek tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçiler ise bu eleştirilerin abartı olduğu görüşündeydi.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Çocuklara bu tarz işlemleri doğru bulmuyorum
Heveslenmiş, yapmış! Sorun görmüyorum


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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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