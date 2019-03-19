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Kourtney Kardashian'dan küvet pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde üç çocuğunun babası Scott Disick ve sevgilisi Sofia Richie ile birlikte tatile çıkarak dikkatleri üzerine çeken Kourtney Kardashian yaptığı son paylaşımla mesaj verdi.

Kourtney Kardashian'dan küvet pozu

Neredeyse tüm Kardashian'lar gibi hayatını gözler önünde yaşayan 39 yaşındaki Kourtney Kardashian sosyal medya hesabından yaptığı küvet paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Amerika'da kıyafet perakendeciğili yapan ancak esas kazancını televizyon şöhreti olarak kazanan Kourtney, 75 milyona yakın takipçisiyle küvetin içindeyken çekilmiş bir karesini paylaştı.

Profesyonel bir çekimden kullandığı sahneyi 'Kendini de onları sevdiğin kadar derinden sev' notuyla paylaşan Kourtney hem iki milyonu aşan beğeni kazandı hem de hemcinslerine mesaj vermiş oldu.

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