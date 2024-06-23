Kourtney Kardashian doğuma saatler kala yaptığını itiraf etti! Tepki çekti

Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile evlenmişti. Msütehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift çocuk istedikleri haberleriyle de gündeme geliyordu.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, ilk çocuklarını kısa süre önce kucaklarına almıştı. Dördüncü kez anne olan Kardashian son itirafıyla yine adından söz ettirdi.

Kourtney Kardashian, bebeğinin Cadılar Bayramı’nda doğmasını istedikleri için 3 cm açıklığı varken eşi Travis Barker ile cinsel ilişkiye girdiklerini açıkladı.



Kourtney Kardashian “Eve gittik, yemek yedik, duş aldık, yatağımızda uyuduk ve sonra bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için seks yaptık. Bu bazen işe yarayabilir" açıklamasından sonra sosyal medyada tepki çekti.







