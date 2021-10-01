Kourtney Kardashian durmuyor! Süper minisiyle pozlarını paylaştı

Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen ve özel hayatanı daha geri planda yaşamayı tercih eden Kourtney Kardashian son dönemlerde ezber bozuyor.

Uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile şubat ayında aşk yaşamaya başlayan ve sevgilisiyle yaptığı erotik paylaşımlarla gündeme gelen Kardashian geri planda durmaktan belli ki sıkılmış.

Sosyal medyayı diğer kardeşleri kadar iddialı paylaşmaya başlayan Kourtney Kardashian bu sefer de süper mini siyah elbisesiyle pozlar verdi.

Kourtney Kardashian sevgilisinin tarzına uygun giyinmesiyle sık sık eleştirilse de motorcu botlarıyla kombinlediği elbisesiyle beğeni topladı.



Neredeyse yok gibi olan etek boyuyla cesur davranan Kourtney Kardashian frikik verme korkusuyla asla geri adım atmadı.



