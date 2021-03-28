MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian kayağa gidip sınırları zorladı

Kourtney Kardashian kayağa gidip sınırları zorladı

28.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian kayağa gidip bikinili hoz verdi.

Kourtney Kardashian kayağa gidip sınırları zorladı

Kardashian-Jenner ailesinin dikkat çeken isimlerinden olan Kourtney Kardashian verdiği cesur pozlarla gündemde...

Son olarak Aspen'e kayağa giden Kourtney Kardashian sınırları zorladı. Tanga bikinisiyle karların üstünde kıvrımlarını sergileyen Kardashian paylaşımına "Aspen nasıl?" notunu düştü.

41017608-9409773-image-m-50_1616864734366

Sadece gümüş rengi bir bikini, kar botları ve bir kovboy şapkası giyerek poz veren Kourtney Kardashian'a hayranlarından beğeni yağdı.

41017604-9409773-image-a-52_1616865060155

Keeping Up With The Kardashians adlı programla adını duyuran Kourtney Kardashian'ın, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka başlamış ve cinsel hayatının güzel gittiğini açıklamıştı.

41017600-9409773-image-m-53_1616865068250

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay olduAnnesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Diğer Haberler

Jennifer Lopez, Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geçti

Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geçti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu dekoltesiyle olay oldu

Süper miniden sonra göğüs dekoltesini paylaştı

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel: Birlikte büyüdük seninle...

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşk pozu verdi

Aşk pozu olay oldu! Beğeni yağdı

Beren Saat stüdyodan paylaştı! Olay oldu

İç çamaşırıyla stüdyoya girdi

MasterChef Güzide Mertcan soluğu savcılıkta aldı

Rüşvet vererek programda mı kaldı? Çok kızdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.