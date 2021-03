Kourtney Kardashian kayağa gidip sınırları zorladı

Kardashian-Jenner ailesinin dikkat çeken isimlerinden olan Kourtney Kardashian verdiği cesur pozlarla gündemde...

Son olarak Aspen'e kayağa giden Kourtney Kardashian sınırları zorladı. Tanga bikinisiyle karların üstünde kıvrımlarını sergileyen Kardashian paylaşımına "Aspen nasıl?" notunu düştü.

Sadece gümüş rengi bir bikini, kar botları ve bir kovboy şapkası giyerek poz veren Kourtney Kardashian'a hayranlarından beğeni yağdı.

Keeping Up With The Kardashians adlı programla adını duyuran Kourtney Kardashian'ın, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka başlamış ve cinsel hayatının güzel gittiğini açıklamıştı.