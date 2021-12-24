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  4. Kourtney Kardashian kendini aştı! Nişanlısı Travis Barker’ın penisi şeklinde özel tasarım kolye yaptırdı

Kourtney Kardashian kendini aştı! Nişanlısı Travis Barker’ın penisi şeklinde özel tasarım kolye yaptırdı

24.12.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ile Travis Barker ikilisi ilişkilerinin ilk günlerinden beri takipçilerini şaşırtmayı çok iyi biliyor. Halka açık yerlerde samimi halleriyle dikkat çeken nişanlı çift yine olay yaratmayı başardı. Kourtney Kardashian, jest için nişanlısı Travis Barker’ın penisi şeklinde özel tasarım kolyesini sosyal medyadan paylaştı.

Kourtney Kardashian kendini aştı! Nişanlısı Travis Barker’ın penisi şeklinde özel tasarım kolye yaptırdı

Kourtney Kardashian'ın sevgilisine jest olarak yaptırdığı penis şeklindeki kolyesi gündeme bomba gibi düştü. Kardashian ailesinin en polemiksiz ama ünlü üyelerinden olan Kourtney Kardashian son aylarda müzisyen nişanlısı Travis Barker ile yaptıklarıyla gündemden düşmüyor.

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Geçtiğimiz haftalarda evlenme kararı alan çiftin yaptığı paylaşımlar sık sık gündeme geliyor. Attıkları her adımla dünya çapında konuşulan çift bugünlerde de dikkat çeken bir hamlede bulundu. Kourtney Kardashian'ın Travis Barker için yaptırdığı kolye ile olan paylaşımı takipçilerin dikkatini çekti.

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Kullanıcılar, Travis Barker'ın penisi şeklinde olduğunu düşündüğü kolyeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Bir yandan da diğer kullanıcılar, kolyenin Travis Barker'ın baş harfleri olan TB şeklinde olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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