Kourtney Kardashian Rihanna'nın izinde! Hamile stili dikkat çekti

"Keeping Up with the Kardashians" isimli realite şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian, seks orucu, tüp bebek denemesi ve benzer bazı uygulamaları deneyerek hamile kalmak istemişti.

Çabalarına rağmen tam pes etmişken hamile olduğunu öğrenen Kardashian 4. kez anne olmak için gün sayıyor. Travis Barker ile mutlu bir evliliği olan ve müstehcen pozlarıyla dikkat çeken Kardashian hamile tarzıyla dikkat çekti.

44 yaşındaki TV yıldızı, Barbiecore pembe elbisesiyle dikkat çekti. Hawai'de olan güzel yıldızı görenlerin aklına Rihanna geldi.

ABD'li rapçi ASAP Rocky'den ikinci bebeğine hamile olan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna iki hamileliğinde de cesur stiliyle adından söz ettirdi.

Kourtney Kardashian daklk hamileliğinde göbeğini açıkta bırakan kıyafet tercihleriyle sıkça adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcıya benzetildi.