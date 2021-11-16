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Köy halkının kışlık yiyeceği! Soğuk havalarda üşütmüyor

16.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzüm şırasından hamur yoğrularak pişirilen ve ipe dizilen cevizli köme kış aylarında enerji deposu oluyor. Soğuk havalarda enerji versin diye yapılan köme, köy halkının kışlık yiyeceği olarak hazırlanıyor.

Köy halkının kışlık yiyeceği! Soğuk havalarda üşütmüyor

Erzurum'un Olur İlçesi Ormanağzı köyünde kışlık yiyecek olarak yaptıkları el yapımı cevizli kömelerin kış aylarında enerji verdiği yöre halkı tarafından biliniyor.

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SOĞUK HAVALARDA TÜKETİLİYOR

Olur Ormanağzı köyünde ikamet eden Nuri Sezgin, “Üzüm şırasından köme yapıyoruz kışın yemek için. Soğuk havalarda yiyoruz üşümemek için. Çünkü enerji veriyor. Her şeyi doğal ve organik olan kömelerimizin hiçbir katkısı yok” dedi.
Hava Sezgin ise “Ormanağzı köyünde köme yapıyoruz. Doğal hiçbir katkısı yok. Üzüm şırasından el yapımı kömelerimiz kışlık yiyeceğimiz herkesin bu lezzeti tatmasını isterim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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