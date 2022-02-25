Köye yerleşmişti! Eski manken Bilun Dohmen'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

20 yıl boyunca İtalya, Amerika, Fransa, Almanya gibi birçok ülkede podyuma çıkan Bilun Dohmen köye yerleşip sakin bir hayat kurmayı hayal ediyordu. Ancak amacına ulaşan Bilun Dohmen, hırsızlar yüzünden köydeki evini satılığa çıkarmıştı. Şimdilerde Instagram'da oldukça aktif olan Bilun Dohmen'in son hali görenleri şaşırttı.

BİLUN DOHMEN'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bilun Dohmen 9 yıl önce köye yerleşmiş ancak hırsızlar yüzünden, uzun süre hayalini kurduğu köy hayatını terk etmek zorunda kalmıştı.

Ayrıca eski manken, başına gelenleri ağlayarak anlatmıştı.

Hırsızların, tavuklar ve mücevherler gibi bütün varlığını çaldıklarını söyleyen Bilun Dohmen, "Artık bir emekli maaşımla yaşamaya çalışacağım. Allah'a bin şükürler olsun ki maaşım var." demişti.

Bir zamanların star ismi Bilun Dohmen şimdilerde Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

İşte 10 bine yaklaşık takipçisi bulunan Dohmen'in son hali...





