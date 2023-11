Koyun kaç ayda doğurur? Koyunlarda gebelik süresi nedir?

Memeli olan her canlı doğum yapar. Doğum süreci annenin karnında gelişir ancak farklı cins memelilerde hamilelik süreçleri farklı olabilir. Bu farklılıklar doğan bebek sayısında, doğumun ne kadar süreceği konusunda ya da farklı durumlarda olabilir. Her memelinin doğum ve hamilelik süreci farklı şekilde ilerler. Koyunlar da memeli hayvanlardır ve doğum yaparlar. Ancak onların hamilelik ve doğum süreçleri diğer memeli canlılardan daha farklı olarak gerçekleşir.

Koyun kaç ayda doğurur?

Koyun yetiştiriciliği de özen ve bilgi isteyen faaliyetlerden biridir. Sayıları hayli fazla olan ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetişen yerli koyun ırkları şu şekildedir: Akkaraman, Kangal akkaraman, morkaraman, dağlıç, ivesi, çine çaparı, güney karaman, karagül, norduz, tuj, sakız, herik, Hemşin, malya, Acıpayam, kıvırcık, karayaka, Gökçeada, Karacabey merinosu, Anadolu merinosu, Orta Anadolu merinosu.

Etinden, derisinden, sütünden, yününden faydalanabilen koyunlar memeli canlı türlerindendirler ve evcil olmaları ile bilinirler. Koyunlar da diğer memeli canlılar gibi doğum yaparlar. Doğumdan önce belli bir süre hamilelik yaşarlar. Onların hamilelik ve doğum süreçleri bazı durumlara göre değişkenlik gösterir. Koyunlarda gebelik süresi doğuracakları yavruların sayılarına göre değişebilir. Bir koyunun gebelik süresindeki değişimin başat faktörü de yavru sayısıdır. Çünkü tek bir yavru doğuracak olan koyunların hamilelik süresi daha kısa olabilir.

Hamile olan bir koyunun doğum yapması 150 günü bulur. Bazen farklı durumlara bağlı olarak bu süreç 135 güne de düşebilmektedir. 135 günün altında bir süre içinde doğum yapan koyun yoktur. Eğer böyle bir durum yaşandıysa doğum ve bebek sağlıklı olmayacak demektir.

Koyun kaç ayda koça gelir?

Çiftleşme yaşandıktan sonra hamile kalan bir koyunun hamile olduğu ilk üç ay gibi bir süre anlaşılamayabilir. Üç aylık süreçte koyunların karınlarında bir şişkinlik görülemeyeceği için hamilelikleri de tespit edilemez. Bir koyun hamile ise ancak hamilelikten üç ay sonra karnı şişmeye başlar ve koyunun hamileliği ancak bu şekilde anlaşılabilir hale gelir.

Koyunun dişi erkek ise koç olarak isimlendirilmiştir. Çiftleşme dönemi koyun üreticileri için son derece önemli bir dönemdir. Çünkü ancak bu şekilde kuzu elde edilebilir. Türkiye’de koyun cinsleri, Avrupa’daki koyun cinslerinden daha geç bir süreçte koça gider. Avrupa’daki koyunlar henüz yedi ya da sekiz aylıkken çiftleşmeye başlarlar. Yavrular ise 12 – 1 aylıkken alınır. Türkiye’de bu durum daha farklıdır. Koyunlar Türkiye’de daha geç geliştiği için koça gelmeleri 1,5 yaşı bulur. Yavruları ise 2 yaşındayken alınır.

Koyun yılda kaç kez doğurur?

Koyunlarda hamilelik süresi en az 135 gündür. Daha az bir sürede doğum yapılması bir sorun olduğu anlamına gelir. İyi bir yetiştiricinin koyunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bir koyun yılda iki kez doğum yapabilir ama bazen bu doğum sayısı yılda bir de olabilir. Yılda iki kez doğum yapabilen koyunlar her seferinde bir ya da üç yavru dünyaya getirebilirler. Bir koyunun gebelik süresi beş ya da on bir aydır. Koyunların ömürleri ise en fazla on iki yıldır.