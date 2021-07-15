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  4. Kral adındaki boğasıyla çadırda yatıyor: Kanka olduk, beraber yatıp kalkıyoruz

Kral adındaki boğasıyla çadırda yatıyor: Kanka olduk, beraber yatıp kalkıyoruz

15.07.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'dan Kurban Bayramı için İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Emrah Acar, 1,5 yıldır baktığı 1 tonluk boğası ile yatıyor. En iyi dostum dediği 3 yaşındaki boğaya 7 ay dağda, ardından da ahırda bakan Acar, boş kaldığı zamanların çoğunu 'Kral' adını verdiği boğa ile ilgilenerek geçiyor. Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında bulunan ikili, birlikte uyuduğu zamanlarda görenlerin ilgisini çekiyor.

Aylarca dağlarda 'Kral' ile dert ortağı olduklarını ifade eden Emrah Acar, "7 ay dağda, ardından da ahırda baktım. Beraber yatıp kalkıyoruz. Onu çok seviyorum. Çok uysal bir hayvandır. Kendim bakıp besliyorum. Kral şuan 3 yaşında ve 1 ton ağırlığında. Onunla birlikte çok mutlu oluyorum. Çok cana yakın bir hayvan. İnsanları sever" dedi.

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''KANKA OLDUK''

Erzurum'dan Kurban Bayramı için İstanbul'a gelen Emrah Acar, "Artık kanka olduk. Bir arkadaş dost gibi. Benim en iyi dostum budur şu an. Beraber yatıp beraber kalkıyoruz. Yanına yattığım zaman asla rahatsız olmaz. Rahatını bozmuyor. Kalkmak istediğimde izin vermiyor kalkmama, sarılıyor. Aramız bu kadar iyi" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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