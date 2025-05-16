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Kral Charles'ın kişisel serveti belli oldu! Annesinden iki kat daha zengin...

The Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre Kral Charles'ın serveti 30 milyon sterlin artarak 640 milyon sterline çıktı. Böylece en zengin 350. kişi oldu.

Kral Charles'ın kişisel serveti belli oldu! Annesinden iki kat daha zengin...

Kral Charles'ın kişisel serveti geçtiğimiz yıl 30 milyon sterlin artarak 640 milyon sterline çıkıyor ve bu servet onu annesi Kraliçe II. Elizabeth'in iki katı zenginliğe taşıyor.

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EN ZENGİN 350. KİŞİ

2022 yılında tahta çıkan 76 yaşındaki kral The Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre Birleşik Krallık'ın en zengin 350 kişisi oldu. Merhum Kraliçe'nin servetinin 2022'de 370 milyon sterlin olduğu söylenirken, Charles'ın servetinin annesinden 270 milyon sterlin daha fazla olduğu, 2025'te ise 610 milyon sterlinden 640 milyon sterline çıkacağı tahmin ediliyor.

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Mevcut hükümdar III. Charles, 1958 ile 2022 yılları arasında tarihin en uzun süre görev yapan Galler Prensi'ydi. Galler Prensi olarak Charles, şu anda Prens William'a miras kalan Cornwall Dükalığı mülkünden yılda 23 milyon sterline kadar özel bir gelir elde etti.

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Kanser tedavisi gördüğü için zorlu bir yıl geçiren 76 yaşındaki hükümdarın servetinin büyük kısmını, ölen annesinden miras kalan yatırım portföyünden elde ettiği belirtildi. Kraliçe'ye ait olan Norfolk'taki Sandringham ve Aberdeenshire'daki Balmoral adlı özel mülkleri de onun mali servetinin bir parçası.

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Anahtar Kelimeler:
Kral charles
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