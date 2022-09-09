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Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendi

09.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Charles ve Kraliçe eşi Camilla, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiğini açıklanmasından sonra oğlu Prens Charles ve eşi Camilla ilk kez görüntülendi. Ülkede 10 günlük ulusal yas ilan edilirken Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından ise oğlu Charles’in resmi törenle tahta çıkması bekleniyor. Prens Charles ve eşi Camilla son olarak Balmoral'dan ayrılırken görüntülendiler.

Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kraliçe’nin vefatından sonra gözler bir kez daha Kraliyet ailesine çevrildi. Ülkenin yeni hükümdarı Kral Charles, Kraliçe için şu andan itibaren cenazesinden yedi gün sonraya kadar bir “Kraliyet Yası” döneminin gözlemleneceğini söyledi. Cenaze hazırlıkları devam ederken yeni Kral ve eşi Balmoral’dan bir arabayla ayrılırken görüntülendi. İkilinin bu akşam ulusa hitap etmeden önce Londra’ya doğru hareket ettikleri iddia edildi.

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KRALİYET ÜYELERİ BAŞUCUNA KOŞTU

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Kraliçe 2. Elizabeth’in rahatsızlandığı ve tıbbi gözetim altında tutulduğu haberinin yayılması üzerine Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe’nin başucuna koştu. Kraliçenin 4 çocuğu, Prens Andrew, Prens Edward, Prenses Anne ve Prens Charles anında İskoçya’ya gelmişti. Kraliçe’yi ziyaret eden diğer Kraliyet ailesi üyeleri arasında ise Cambridge Düşsesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Cornwall Düşmesi Camilla, Kraliçenin torunları Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.

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Kraliçe’nin vefat ettiğinin resmi bir şekilde açıklanmasından sonra Kral Charles ve Kraliçe eşi Camilla bir gece İskoçya’da kalmıştı. Saltanatının ilk gününde Kral Charles ve Kraliçe konvoy halinde Dee Nehri üzerinde Ballater’a doğru hareket ederken fotoğraflandı. Kral Charles arka koltukta tek başına oturmayı tercih ederken eşi Camilla ise ön koltukta oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabeth Prens Charles
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