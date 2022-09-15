Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

Şimdi viral olan ve canlı yayından alındığı bildirilen video görüntülerinde, siyah bir üniforma giymiş ve bir asa tutan muhafızın, Kraliçe'nin tabutunun oturduğu yükseltilmiş podyumda ayakta dururken tökezler gibi olduğu görülüyordu.

HERKESİN NEFESİ KESİLDİ

Dengesiz bir şekilde sallandıktan sonra aniden yüzükoyun yere yığılan muhafızın bayıldığı anlaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, törendeki kalabalığın da nefesinin kesildiği, şaşkınlık gösteren sesli ifadelerinden anlaşılıyordu.

NÖBET DEĞİŞTİLER

İki adamın yardım etmek için ona koşmasının ardından, canlı yayının hızla askıya askıya alındığı ve kısa süre içinde nöbet değişimi yapıldığı bildirildi. Muhafızın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



