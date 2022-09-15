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  4. Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

Kraliçe'nin cenaze töreninde korkutan anlar! Birden yere yığıldı

15.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninde Kraliyet muhafızlarından biri bayıldı. Perşembe günü saat 01.00 sularında Kraliçe'nin tabutunun başında meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Westminster Hall'da gerçekleşen tören esnasında birden bayılıp yere düşen muhafız herkesi korkuttu.

Şimdi viral olan ve canlı yayından alındığı bildirilen video görüntülerinde, siyah bir üniforma giymiş ve bir asa tutan muhafızın, Kraliçe'nin tabutunun oturduğu yükseltilmiş podyumda ayakta dururken tökezler gibi olduğu görülüyordu.

HERKESİN NEFESİ KESİLDİ

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Dengesiz bir şekilde sallandıktan sonra aniden yüzükoyun yere yığılan muhafızın bayıldığı anlaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, törendeki kalabalığın da nefesinin kesildiği, şaşkınlık gösteren sesli ifadelerinden anlaşılıyordu.

NÖBET DEĞİŞTİLER

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İki adamın yardım etmek için ona koşmasının ardından, canlı yayının hızla askıya askıya alındığı ve kısa süre içinde nöbet değişimi yapıldığı bildirildi. Muhafızın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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İngiltere cenaze kraliçe kraliçe 2. elizabeth
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