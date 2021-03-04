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  4. Kraliçe'nin eşi Prens Philip kalp operasyonu geçirdi!

Kraliçe'nin eşi Prens Philip kalp operasyonu geçirdi!

04.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Kraliçe'nin eşi Prens Philip kalp operasyonu geçirdi!

İki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Prens Philip kalp operasyonu geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Philip daha önceden var olan bir kalp rahatsızlığı için operasyon geçirdi. Açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Prens Philip'in bir süre daha hastanede kalacağı belirtildi.

Prens Philip, 16 Şubat'ta rahatsızlanarak Edward Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavinin ardından Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti. Geçen pazartesi ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St. Bartholomew Hastanesi'ne transfer edilmişti.

Hem Dük hem de 94 yaşındaki Kraliçe, geçen ay Kovid-19 aşısı olmuştu.

Prens Philip haziran ayında 100 yaşına girecek.

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