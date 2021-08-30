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  4. Kraliçelere özendi! Demet Akalın Jennifer Lopez'in kıyafetini görünce...

Kraliçelere özendi! Demet Akalın Jennifer Lopez'in kıyafetini görünce...

30.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venedik'te düzenlenen Dolce & Gabbana davetine katılan Jennifer Lopez giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın kendini Jennifer Lopez ile bir tuttu.

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, en yeni Alta Moda koleksiyonlarını Venedik San Marco Meydanı’nda sundu.

Geceye Jenner-Kardashian ailesinden Heidi Klum'a kadar pek çok ünlü isim katıldı. Ancak gecede en çok dikkat çeken isim Jennifer Lopez oldu. Lopez'in kıyafet tercihi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Lopez giydiği kıyafeti, çantası ve tacıyla herkesin dikkatini üzerine çekti.

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Elbisenin bel ve göğüs kısmındaki pırlanta detaylar da gözlerden kaçmadı.

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Lopez'in 'Hürrem Sultan' tarzı sonrası Demet Akalın'dan da ilginç bir paylaşım yaptı. Akalın Lopez'den bir adım önde olduğunu iddia etti.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Jennifer Lopez
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