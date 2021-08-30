Kraliçelere özendi! Demet Akalın Jennifer Lopez'in kıyafetini görünce...

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, en yeni Alta Moda koleksiyonlarını Venedik San Marco Meydanı’nda sundu.

Geceye Jenner-Kardashian ailesinden Heidi Klum'a kadar pek çok ünlü isim katıldı. Ancak gecede en çok dikkat çeken isim Jennifer Lopez oldu. Lopez'in kıyafet tercihi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Lopez giydiği kıyafeti, çantası ve tacıyla herkesin dikkatini üzerine çekti.

Elbisenin bel ve göğüs kısmındaki pırlanta detaylar da gözlerden kaçmadı.

Lopez'in 'Hürrem Sultan' tarzı sonrası Demet Akalın'dan da ilginç bir paylaşım yaptı. Akalın Lopez'den bir adım önde olduğunu iddia etti.





