Kraliyet ziyaretine Melania Trump'ın stili damga vurdu! Şapkanın altında yatan mesaj neydi?

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın İngiltere ziyaretine, Melania’nın stili dikkat çekti. Yüzünü gizleyen mor şapka dünya basınına damga vurdu. Melania'nin tarzı hakkında pek çok yorum yapılırken şapkanın anlamı merak uyandırdı. Çünkü bu Melania'nin yüzünü kapatan ilk büyük şapkası da değildi. İşte o tercih hakkında detaylar...

Çiğdem Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles’ın davetiyle gerçekleştirdikleri resmi İngiltere ziyareti kapsamında Londra’ya ayak bastı. Çiftin ilk durağı ise kraliyet protokolüne uygun olarak Windsor Kalesi oldu. Burada Kral Charles tarafından törenle karşılanan Trump çifti, Kraliyet Ailesi üyeleriyle görüşmek üzere protokol programına başladı.

Kraliyet ziyaretine Melania Trump ın stili damga vurdu! Şapkanın altında yatan mesaj neydi? 1

Tören sırasında basına yansıyan fotoğraflar ise kısa sürede uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Melania Trump’ın kıyafeti ve tercih ettiği şapka sosyal medyada gündeme oturdu.

Kraliyet ziyaretine Melania Trump ın stili damga vurdu! Şapkanın altında yatan mesaj neydi? 2

YÜZÜNÜ GİZLEYEN ŞAPKA GÖZLERDEN KAÇMADI

Melania Trump, Windsor Kalesi’ne yaptığı bu resmi ziyarette mor tonlarında, geniş kenarlı ve yüzünü büyük ölçüde gölgeleyen bir şapka tercih etti. Modaya yön veren isimlerden stilist ve Vogue yazarı Marian Kwei, yaptığı açıklamada Melania Trump’ın bu tercihini “kesinlikle bilinçli” olarak yorumladı.

“Melania'nın şapkası tesadüf değil. Bu bir stil mesajı. Kraliyet protokolünde kıyafet dili önemlidir. Yüzünü neredeyse tamamen örten bu şapka, hem kontrollü bir mesafe, hem de bireysel güç imajı veriyor,” diyen Kwei, bu şapkanın aynı zamanda ‘saygı’ ve ‘üst düzey bir temsil’ aracı olduğuna dikkat çekti.

Kraliyet ziyaretine Melania Trump ın stili damga vurdu! Şapkanın altında yatan mesaj neydi? 3

Melania Trump’ın şapka tercihleri daha önce de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Özellikle eşi Donald Trump’ın 2017’deki yemin töreninde taktığı beyaz şapka hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

