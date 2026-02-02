Kraliyette yıldız savaşları: Kate’in Oğlak disiplini, Meghan’ın Aslan gururu

Gardırop kapılarının arkasında, sadece prensesler değil gökyüzünün en baskın burçları da çarpışıyor. Bugün Prenses Kate Middleton ve Meghan Markle'ın stillerine bir de astrolojik açıdan bakalım istedim.

Kate Middleton: Oğlak ciddiyeti, Aslan ihtişamıyla buluştu

Galler Prensesi Catherine, bir Oğlak kadını olarak, kadife eldiven için demir yumruk deyiminin karşılığı desek yanlış olmaz. Onun stilinde kazalara yer yok. Ama Kate’i sadece bir disiplin abidesi olmaktan kurtaran çok güçlü bir yönü var. Kendisi bir yükselen Aslan.

Catherine'in o meşhur, asla bozulmayan 'aslan yelesi' gibi yüzünü çerçeveleyen hacimli saçlarının, her giydiği elbiseyi bir tören kıyafetine dönüştüren dik duruşun sırrı burada. Taç ve pelerin takmanın da ona çok yakıştığını görüyoruz. Stil dışında gençliğinden beri objektiflerden hiç uzak olamaması bile bize yükselenini hatırlatıyor.

Kate, Oğlak burcuyla kurallara uyan bir stil sergilerken, yükselen Aslan’ıyla 'ben kraliçeyim' mesajını veriyor. Gardırobundaki o jilet gibi kesimli blazer ceketleri, kusursuz dikişli manto elbiseleri, yüksek topuklu stilettoları ve gösterişli şapkaları aslında Aslan’ın o doğuştan ışıldayan sahne ışığından geliyor.

Stil Tüyosu (Yükselen Aslanlar İçin):

Bir odaya girdiğinizde gözler ister istemez size çevrilir. Kate gibi, klasik parçaları "görkemli" detaylarla birleştirin. Sessiz lüks akımı size çok yakın gelecektir. Saç bakımı ve altın ışıltılı aksesuarlar sizin imzanızdır. Modayı takip etmeyin, neredeyseniz siz oraya modayı getirin!

Meghan Markle: Bir Aslan’ın kalbindeki Yengeç hassasiyeti

Madalyonun diğer yüzünde ise Meghan Markle var. Meghan tam bir güneş Aslan kadını; dramayı, dikkat çekmeyi ve parlamayı seviyor. Zaten oyuncu olması ve dikkat çekmeyi de sevmesi bunun bir kanıtı. Ancak Meghan’ın stilindeki o "ulaşılabilir" ve rahat görünen tarzın arkasında yükselen Yengeç yatıyor.

Aslan burcu Meghan aslındaki içindeki Hollywood yıldızı ile parlamak isterken Yengeç yükseleni onu daha pastel tonlara, yumuşak kumaşlara ve rahat kıyafetlere çekiyor. Meghan’ın kraliyet zamanında tercih ettiği o bej tonları, açık pudralar ve rahat kesimler aslında Yengeç’in korumacı ve duygusal enerjisinin yansıması.

Stil Tüyosu (Yükselen Yengeçler İçin):

Sizin stiliniz duygularınızla örülüdür. İpekler, satenler ve teninize yumuşak dokunan kumaşlar içinde kendinizi en iyi hissedersiniz. İnci takılar ve vintage görünümlü parçalar, yükseleninizin romantik ruhunu en iyi şekilde yansıtır. Beyaz, ekru, bej ve mavi tonları size yakışır.

Kim kazanıyor?

Aslında bu bir yarış değil, tabi ki. Astrolojide doğum haritasındaki burç yerleşimlerinin nasıl farklı etkiler verebileceğini gözlemleyelim istedim. Özellikle yükselen burçlar stil üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahip. Yükselenin dış görünüş ve stil açısından güneş burcunuzdan bile daha etkili olduğunu söyleyebilirim.

Bu açıdan bakarsak; Kate, Oğlak disiplinini Aslan’ın o "doğuştan lider" edasıyla birleştirip kusursuz bir tören ve protokol ikonuna dönüştü.

Meghan ise Aslan’ın gururunu Yengeç’in duygusallığıyla harmanlayıp, daha modern ve "bizden biri" imajını seçti.

Bu iki güzel kadın hakkında her yerde gördüğümüz, o bitmek bilmeyen stil kıyaslamaların temelinde de aslında bu göksel farklılıklar var.