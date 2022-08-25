Kredi başvurusu yaptı, 10 gün sonra bankadan gelen telefon şoka uğrattı! 'Bankacı ağzından kaçırınca ortaya çıktı'

Kartal’da yaşanan olayda, okuma yazması olmayan ve emekli maaş hesabı bulunan 57 yaşındaki Hava Akçal, iddiaya göre, bir bankanın Soğanlık şubesine 3 yıl önce giderek maaş hesabını taşıdı. Geçen sene ise aynı bankaya giderek 30 bin TL’lik kredi başvurusu yapan ve krediyi çeken Hava Akçal ve oğlu Murat Aydın’ı, 10 gün sonra banka görevlileri arayarak ‘Hava Akçal adına 3 bin 800 TL kredi kartı borcu olduğunu’ söyledi. Bankaya giderek bankadan kredi kartı çıkarmadığını ve kullanmadığını ifade eden yaşlı kadın, banka görevlilerinin ‘bir banka personelinin müşteri adına kredi kartını çıkarttığını ve kendisinin kullandığını’ iddia etti.

Olaydan birkaç gün sonra, banka görevlilerinin çağırması üzerine şubeye saat 17.00’den sonra giden Hava Akçal’a çalışanlar tarafından elden bin 410 TL verildi ve parayı aldığına dair Akçal’ın imzası alındı. Hava Akçal, bilgisi olmadan adına kredi kartı çıkarıldığını ve kullanıldığını, bu sebepten dolayı kredi kartı borcunu ödemediğini ve bu durumdan mağdur oluğunu dile getirdi.

“BANKAYA KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA OLMAYAN KREDİ KARTI BORCU ÇIKTI”

Konu hakkında konuşan 57 yaşındaki Hava Akçal, “3 yıl önce ben emekli maaşımı bu bankaya taşıdım. Şimdiye kadar hiçbir problem yoktu. Bu sene bankaya kredi başvurusu yaptıktan sonra olmayan kredi kartı borcu çıktı. Kullanmadığım, almadığım kredi kartının almış olduğumu, kullanmış olduğumu ve ödemem gerektiğini banka görevlileri söyleyip itiraz ettiler. Ayın 10’unda banka yetkilileri beni arayarak bankaya çağırdılar. Banka müdürü ile görüştüm. Saat 5’te ben bankaya geldim. Banka müdürü ile görüştüm. Müdür paranın bir miktarının geri yatırıldığını söyledi. Parayı bana iade edeceklerini söylediler. Kağıtları imzaladıktan sonra Bin 400 TL verdiler bana. Çeken kişi kullanılan kredi kartının parasını bir miktarını geri yatırmış. Şu an çok mağdur durumdayım. Ben banka çalışanlarından şüpheleniyorum. Ben kredi kartımı almadım. Banka personelinin yapmış olduğunu düşünüyorum. Yetkilerden yardım istiyorum” dedi.

“ŞUBE ÇALIŞANI AĞZINDAN KAÇIRDI”

Olaya tepki gösteren oğlu Murat Aydın ise “Bankadan 3 yıldır annem emekli maaşını çekiyor. Geçen aylarda bir kredi başvurusunda bulunduk. Kredimiz onaylandı. Krediyi çektikten sonra annem aranmış, bankada bir kredi kartı borcumuzun olduğuna dair. Annemin Kredi kartı hiçbir şekilde olmadı. Annemin okuryazarlığı yok zaten. Bütün işlemlerini banka çalışanı şube arkadaş yapıyor. Ve maalesef ki bu şube arkadaş bizim gibi bir kaç kişiye daha bu olayı yapmış. Biz öğrendikten sonra ortaya çıktı. Arkadaş habersizce kredi kartı çıkarttırıyor. Ve bu kredi kartını belirli aralıklarla belirli şekilde şubeden çekiyor, yatırıyor, çekiyor, yatırıyor. Buradaki amacı biz bilmiyoruz. Artık neye yardım yapıyordu veya parayı nereye kullanıyordu? Bu olay ortaya çıkınca banka bunu örtbas etmek için annemi saat 5'ten sonra özellikle banka müdürü arayıp ‘şubeye gelin bir görüşelim’ deyip çağırdı.

'ANNEMİN ELİNE PARA SIKIŞTIRMIŞLAR'

Biz bu zamana kadar muhatap bulamadık. 5’ten sonra annem geliyor, annemin eline bu olayı kapatmak için bin 410 lira sıkıştırıyorlar. Ama ‘geriye kalan 3 bin 170 bakiyeyi siz ödemek zorundasınız’ diyorlar. Bugün de şubeye geldiğimizde şube çalışanı arkadaşın ağzından kaçırmasıyla maalesef şube çalışanının şubeden bu işlemleri yaptığını ve şube çalışanının artık bankayla ilişkisinin kesildiğini bize açıkladılar. Biz de diyoruz ki ‘bu borcu kim ödeyecek’, ‘Siz ödeyeceksiniz’ diyorlar. Ben çekmediğim bir parayı, şubede çalışanın yaptığı bir hırsızlığı ben neden bir vatandaş olarak ödeyeyim” diye konuştu.

Öte yandan, banka görevlileri ise konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

(İHA)

