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Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brüle malzemeleri neler?

31.12.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız mutfağına ait olan Krem Brüle (Creme Brulee) tatlısı oldukça sık tüketilen sütlü tatlılar arasında yer alıyor. Karamelize şeker ile kaplanmış bir muhallebi olan bu tatlıyı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brüle malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brüle malzemeleri neler?

400 ml. krema, 5 adet yumurta sarısı, 100 ml. süt gibi her dolapta bulunabilecek malzemelerden hazırlanan ünlü Fransız tatlısı Krem Brüle (Creme Brulee) tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brüle malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brüle malzemeleri neler?

CREME BRULEE (KREM BRÜLE) MALZEMELERİ

  • 400 ml. krema
  • 40 gram toz şeker (üzeri için)
  • 100 ml. süt
  • 2 ml. vanilya özütü
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 60 gram toz şeker

Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brüle malzemeleri neler?

CREME BRULEE (KREM BRÜLE) TARİFİ

Süt ile kremayı karıştırın, ardından kaynaması için ocağa alın. Bu sırada vanilya özütü, yumurta sarıları ve şekeri iyice eriyene kadar çırpın. Kaynayan karışımı yumurta ve şekere azar azar ilave ederek karıştırın. Karışımın içinde kalıntı kalmaması için karışımı iki kez süzün. Süzülen karışımı en az on dakika dinlenmeye bırakın. Bu süre, köpük tamamen çökene dek uzayabilir. Kalan köpükleri kaşıkla alın, karışımı derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.

Fırın kaplarını içine temiz bir bez serdiğiniz derin bir tepsiye yerleştirin. Tepsiye, kapların yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin ve 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkınca tatlıların yumuşak olmasına dikkat edin. Tatlıları önce oda sıcaklığında soğutun sonra ise en az üç saat buzdolabında dinlendirin. Tatlılar soğuduğunda üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın.Karamel katmanı yeniden sertleşene dek beş dakika bekleyin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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