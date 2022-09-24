Krema kıvamında çırpılmış yumurtanın sırrı: Birkaç damla eklemeniz yeter

Çırpılmış yumurta yaparken süper kabarık olmasını isteyip bir türlü yapamıyorsanız, size işin sırrını vermeye geldik.

Klasik yumurta tarzı hem pişirmesi süper hızlı hem de lezzetli olduğu için çoğu kişinin ilk tercihi oluyor. Yumurtaları daha da iyi hale getirebilecek gizli bir bileşen var.

FirstForWomen'a göre, yumurtaları çırparken birkaç damla limon suyu eklerseniz, enfes bir lezzet yakalayacağınıza emin olabilirsiniz. Limonun asidik hali yumurtaları ekstra kabarık hale getirmenin anahtarı olduğu söylenir.

LİMON SULU OMLET NASIL YAPILIR?

Verilen tarife göre; altı yumurtayı 1/2 çay kaşığı limon suyu ve bir tutam tuz ve karabiberle çırpmaktır.

Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra kaseyi bir kenara koyun ve bir tavada biraz zeytinyağını ısıtın. Yağın yeterince kızdığını gördüğünüzde yumurtaları tavaya ekleyip spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. Afiyet olsun...



